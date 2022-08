Simpozion internațional de arte vizuale la Cucuteni

În perioada 7-21 august, la Cucuteni, în județul Iași, va începe o nouă ediție a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale ­HUMAn. Evenimentul, inițiat de artistul plastic ieșean Ionela Mihuleac, în urmă cu 20 de ani, sub forma unei tabere de sculptură, reunește, an de an, artiști cir-cum­scriși ariei artelor vizuale din România, dar și din străinătate.

Anul acesta, vor fi prezenți, pe lângă participanți români și din Republica Moldova, și artiști din Tunisia. Printre numele foarte cunoscute se numără basarabenii Ghenadie Popescu și Radu Zlapitnii. „Am numit simpozionul acesta HUMAn, de la «humă», de la «om», sugerând un efort de modelare, de a crea nu numai opere de artă, ci de a-ţi modela propriul suflet, de a-l descoperi, de a-ţi modela relaţiile cu ceilalţi”, declara Ionela Mihuleac pentru Ziarul Lumina, la prima ediție în care tabăra de sculptură s-a transformat în simpozion de arte vizuale.

Comuna Cucuteni se află la 48 de kilometri distanță de municipiul reședință de județ. Aşezarea este cunoscută în întreaga istorie a Europei prin civilizaţia descoperită aici de Hubert Schmidt, cel care a descoperit şi Cetatea Troia, la 1892. Conform izvoarelor istorice, civilizaţia Ariuşd-Cucu­te­ni­Tripolie se întindea pe 350.000 de kmp, din Transilvania de miazănoapte şi până în Ucraina, pe malurile Niprului, şi a durat peste un mileniu (4600-3500 î.Hr.). Pe actualul pământ românesc au fost găsite aproape 3.000 de aşezări ale acestei culturi antice din care doar 50 au fost cercetate. Pe situl arheologic de la Cucuteni a fost construit un muzeu de arheologie, unic în țară ca formă şi stil de construcţie.