Cinstindu-l pe Sfântul Andrei

Sărbătorile încep cu ziua Sfântului Apostol Andrei. La Școala Gimnazială Nr. 92, din București, s-a desfășurat în această perioadă proiectul educațional „Sărbătorile creștine - lumină, bucurie, tradiții“. Acest proiect vizează sărbătorile mari din an: Nașterea Domnului, Învierea Domnului, Înălțarea Domnului și sărbătoarea Sfântului Andrei, propovăduitorul Evangheliei în țara noastră și ocrotitorul tuturor românilor.

A 6-a ediție a proiectului „Sărbătorile creștine - lumină, bucurie, tradiții“ a avut loc în data de 28 noiembrie 2022, proiect în care s-au implicat parteneri din mai multe școli și licee: Școala Gimnazială Nr. 195, Școala Gimnazială Nr. 149, Școala Gimnazială Nr. 116, Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”, Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”. Activitatea a avut trei părți: prima secțiune a constat în primirea invitaților de la școlile partenere, a doua s-a desfăşurat în laboratorul de chimie, unde elevul Petru Stoica, din clasa a VIII-a B, a prezentat un material power-point, elaborat de el, cu titlul „Viața și activitatea Sfântului Andrei”, precum și mănăstirile și bisericile cu hramul „Sfântul Andrei”, iar cea de-a treia parte a fost festivalul- concurs de gastronomie „Plăcinta românească”, în care elevii din clasele a II-a şi până în a VIII-a, grupați pe echipe de lucru, au pregătit plăcintele de post acasă, folosind ingrediente naturale, fructe și legume autohtone.

În a doua parte a proiectului, elevul Petru Stoica a prezentat, pe lângă materialul power- point despre Sfântul Andrei, tradițiile și obiceiurile poporului român legate de această sărbătoare. În cadrul aceleiaşi părţi, un grup de trei eleve din clasele a V-a şi a VI-a au des­fășurat un workshop, în timp ce se audia colindul Sfântului Andrei. Copiii au pus crenguțe de vișin, măr, prun și cireș în vase cu apă pentru a înflori până la Crăciun. De asemenea, au pus și grâu la încolțit pentru noaptea Sfântului Andrei, iar corul de elevi al școlii, din învățământul primar, coordonat de doamna profesoară Marilena Dureci, a interpretat cântece patriotice.

„Plăcinta românească”

În cadrul festivalului-concurs de gastronomie „Plăcinta românească”, elevii au pregătit plăcinte de post acasă. Acestea au fost preparate în ajunul concursului și aduse la școală, unde au fost prezentate de către elevi, îmbrăcați în costume naționale. Într-un decor autentic românesc, constând în pavoazarea meselor cu prosoape tradiționale, vase cu grâu încolțit, crenguțe de brad și vase de lut, elevii și-au prezentat rodul muncii lor în echipe. Unii dintre ei au lucrat individual, fiind coordonați de mame sau bunici. La secțiunea gastronomică, au participat 140 de elevi care au preparat 70 de plăcinte, fiind ajutați de părinți sau de bunici. După degustarea plăcintelor, juriul, alcătuit dintr-un grup de trei profesori de la Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”, Școala Gimnazială Nr. 149 și Școala Gimnazială Nr. 92, dar și de un Master-Chef specializat în patiserie-cofetărie, a hotărât câștigătorii.

Criteriile de jurizare a preparatelor au fost: aspect, gust, ingrediente și modul de prezentare. Astfel, s-au obținut: premiul I - echipa nr. 2 de la clasa a II-a C și echipa nr. 4 de la clasa a III-a B; premiul al II-lea - echipa nr. 3 de la clasa a VI-a B și echipa nr. 1 de la clasa a IV-a B, având ambele același punctaj; premiul al III-lea a fost obținut de 9 echipe având toate același punctaj: echipa nr. 1, din clasa a III-a A, echipa nr. 7, din clasa a II-a C, echipa nr. 1, din clasa a IV-a C, echipa nr. 1, din clasa a V-a C, echipa nr. 4, din clasa a II-a A, echipa nr. 5, din clasa a II-a A, echipa nr. 3, din clasa a VI-a C, echipa nr. 3, din clasa a VII-a A, echipa nr. 5, din clasa a VII-a A. Elevii premianți au primit diplome și premii din partea Parohiei „Sfinții Români“-Trapezului. Toți ceilalți elevi au primit diplome de participare, dar și pachete cu dulciuri, fructe, cărți de rugăciuni și iconițe.

Cum scopul preparării plăcintelor a fost unul caritabil, după concurs, plăcintele au fost ambalate și transportate la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice „Sfânta Ana” din proximitatea școlii. Elevii participanți au fost informați despre faptul că plăcintele lor vor ajunge la un centru de bătrâni și au fost foarte motivați să le prepare, pentru că și-au dorit să le facă o bucurie acestora. Două dintre elevele participante, din clasa a II-a C, gemenele Rebeca și Alessia Rădulescu, au compus un catren numit „Plăcințica”: „E gustoasă și-aromată/ Plăcințica noastră dragă./ Este pentru bătrânei/ Să se bucure și ei”. De asemenea, Sofia Milla, elevă în clasa a II-a C, a scris despre bucuria de a pregăti plăcintele spre a fi dăruite bătrânilor: „Azi, plăcinte-am pregătit/ Și mai dulci, și mai sărate/ Și le-am dus la bătrânei/ Să se bucure și ei”. O altă elevă creativă, Nadia Velicu, din clasa a II-a C, a compus catrenul: „Sunt o mică gospodină/ Și fac o plăcintă bună/ Pun făină, ou și lapte/ Le frământ bine pe toate”.

Manifestarea a avut un real succes, pentru că am reușit să ne mobilizam cu toții: elevi, părinți, profesori și învățători, fiind sprijiniți moral și duhovnicește de părintele paroh Ion Mărăcineanu de la Parohia „Sfinții Români”. Iată câteva mărturii ale colegilor:

„Sunt mândră că sunt româncă. Cu ocazia festivalului «Plăcinta românească», ce a avut loc în ajunul Sfântului Apostol Andrei - cel care a adus Cuvântul lui Dumnezeu în Țara Românească -, am simțit cu atât mai mult că aparțin spațiului sacru în care s-a cultivat Cuvântul lui Dumnezeu autentic. Elevii noștri l-au cinstit pe Ocrotitorul României așa cum au simțit. Atât copiii, cât și noi, adulții, ar trebui să călcăm zilnic pe urmele pașilor lui, căci ne duc către Hristos” (Prof. Mihaela Cartacai).

„Elevii școlii au pregătit, cu această ocazie, plăcinte românești pe care le-au prezentat părinților, profesorilor și invitaților din școlile partenere. Ne-am bucurat de veselia lor, de emoția părinților și de gustul românesc al plăcintelor cu mere, scorțișoară și dovleac“ (Prof. Violeta Hera).

„Ștergarele românești, iile profesorilor și ale copiilor, crenguțele de brad și de vișin - toate acestea au creat o atmosferă de basm și de mândrie națională“ (Prof. Simona Maria Oprisa).

„A fost o experiență inedită. Bucuria copiilor, implicarea lor și a părinților, începând cu pregătirea plăcintelor, a ținutei în costume populare, continuând cu micile și sensibilele creații poetice, dedicate evenimentului și până la decorarea claselor în spiritul tradiției populare românești, au uimit invitații la festival. La mulți ani, festivalului!” (Prof. dr. Ștefania Emanuela Rotaru, profesor-metodist, sector 1).

Prin această manifestare, am căutat să aducem cinstire și recunoștință Sfântului Apostol Andrei şi, totodată, să păstrăm comuniunea și colaborarea cu familia și Biserica. O dovadă a spiritului românesc insuflat de dragoste creștinească a fost faptul că plăcintele au fost dăruite unui cămin de bătrâni. Cea mai mare bucurie pentru mine, coordonatoarea acestui proiect, a fost faptul că atât elevii, părinții, cât și colegii noștri profesori au vibrat la unison pentru reușita acestui eveniment. A fost o împreună-lucrare spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră, a tuturor! Elevii participanți au dovedit că pot fi, în același timp, și harnici, și darnici. Sfântul Apostol Andrei să ne ocrotească pe toți!

Rozalia Dorina Rusu este profesoară la Școala Gimnazială Nr. 92 din București.