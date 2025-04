Iubirea necondiționată

Data: 23 Aprilie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LX, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 702-703

„Un om care-ți răspunde la dragoste cu ură este pentru tine pricină de răsplată; în al doilea rând, că omul acesta care-ți răspunde la dragoste cu ură are nevoie de mai mult ajutor, de mai mare îngrijire. De aceea pe omul care iubește pe oameni de dragul lui Hristos nu-l interesează din ce familie e cutare, din ce țară, dacă e bogat, dacă îi răspunde la dragoste cu dragoste sau altceva asemănător, ci fie că-l urăște, fie că-l ocărăște, fie că-l ucide, el continuă să-l iubească, pentru că are îndestulătoare pricină de iubire pe Hristos; de aceea și stă neclintit, tare și nemișcat în dragostea sa, că se uită la Hristos. Că și Hristos tot așa a iubit pe dușmani, pe cei nerecunoscători, pe ocărâtori, pe hulitori, pe cei ce-L urau, pe cei ce nici nu voiau să-L vadă, pe cei care preferau lemnele și pietrele în locul Lui. I-a iubit cu cea mai înaltă dragoste, față de care alta la fel nu poți găsi. Mai mare dragoste ca aceasta nu are nimeni, spune Hristos, ca să-și pună cineva sufletul lui pentru prietenul lui (Ioan 15, 13). Uită-te cum continuă să-i iubească pe cei care L-au răstignit, pe cei care L-au batjocorit! Vorbește și Tatălui despre ei, spunând: Iartă-le lor, că nu știu ce fac! (Luca 23, 34), iar după înviere a trimis și pe ucenicii Lui la ei. Să căutăm, dar, și noi această dragoste, să năzuim spre ea, ca să ajungem imitatorii lui Hristos.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)