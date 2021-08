Club online de educaţie financiară

Data: 26 Aug, 2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în parteneriat cu Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor şi Asociaţia Română a Băncilor, organizează cea de-a doua ediţie a programului de educaţie financiară FinClub, destinat elevilor de liceu din clasele X-XII, pasionaţi de piaţa financiară. Potrivit unui comunicat comun al instituţiilor, programul va fi derulat sub auspiciile Protocolului Naţional de Educaţie Financiară şi presupune crearea unui club de educaţie financiară a cărui activitate se va desfăşura sub forma unor întâlniri online, bilunare. Tematica acestora va acoperi subiecte care ţin de cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor financiare. Înscrierile în cadrul FinClub se pot efectua online, în intervalul 25 august 2021 - 8 septembrie 2021. Întâlnirile din cadrul primei sesiuni din acest an şcolar se vor desfăşura între 16 septembrie 2021 şi 22 decembrie 2021. (O. N.)