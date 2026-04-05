Capcane digitale emoționale: mecanisme psihologice și metode de protecție online

De multe ori, pericolele din mediul online nu apar acolo unde ne așteptăm, ci în momentele în care suntem grăbiți sau obosiți. Elena Ancuța Zăvoianu, doctor în psihologie și științele educației, explică modul în care funcționează riscurile digitale și de ce nu este suficient să știm teoretic, ci este necesar să fim atenți la propriile reacții. Ea subliniază, de asemenea, că vulnerabilitatea online nu este un semn de slăbiciune, ci o consecință firească a modului în care suntem construiți ca oameni. În acest sens, ne invită atât la reflecție, cât și la acțiune conștientă, în pași mici și reali.

În contextul actual, în care mediul online este tot mai prezent în viața de zi cu zi, cum ați defini, pe înțelesul tuturor, conceptul de „cyber awareness“ sau „conș­ti­entizare digitală“ și de ce este esențial pentru adulți?

Cyber awareness reprezintă capacitatea fiecăruia dintre noi de a naviga în mediul digital cu discernământ și responsabilitate. Nu este un concept rezervat specialiștilor în securitate cibernetică, ci o compe­tență fundamentală de care avem cu toții nevoie, indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire tehnică. Înseamnă să îți pui, înainte de orice acțiune online, câteva întrebări esențiale: Cine mi-a trimis acest mesaj? De ce mi se solicită această informație? Ce consecințe poate avea acest click?

Pentru adulți, această compe­tență este cu atât mai esențială cu cât responsabilitățile lor în mediul digital sunt mai complexe. Gestionează date financiare, iau decizii profesionale, comunică informații sensibile și, nu în ultimul rând, modelează comportamentul digital al copiilor și tinerilor din jurul lor. Cercetările din psihologia cibernetică arată că adulții nu sunt, în mod automat, mai protejați decât alte categorii de vârstă; dimpotrivă, tocmai încrederea în propria experiență îi poate face mai puțin vigilenți. A dezvolta cyber awareness nu înseamnă a deveni suspicios față de tot ceea ce este digital, ci să-ți con­s­truiești un cadru de gândire critic care să funcționeze inclusiv în momente de oboseală, grabă sau presiune emoțională.

Care sunt cele mai frecvente riscuri sau capcane digitale cu care se confruntă adulții și cum pot fi acestea recunoscute din timp?

Din perspectiva psihologiei cibernetice, cele mai frecvente riscuri cu care se confruntă adulții sunt cele care exploatează stări emoționale: frica, urgența, curiozitatea sau do­rința de câștig. Un mesaj care transmite „Contul tău va fi blocat în 24 de ore” sau „Ai câștigat un premiu” nu este o coincidență, ci o strategie deliberată. Phishingul, furtul de identitate, escrocheriile sentimentale (romance scams) sau dezinformarea funcționează toate pe același mecanism: captează atenția și blochează gândirea critică. Semnul cel mai clar al unei capcane digitale este tocmai presiunea de a reacționa imediat, fără timp de reflecție. Ori de câte ori simți această urgență artificială, este momentul să te oprești, să respiri și să verifici sursa înainte de orice altă acțiune.

Recunoașterea timpurie a acestor riscuri presupune câteva repere concrete. O adresă de e-mail care imită o instituție oficială, dar conține caractere neobișnuite sau un domeniu necunoscut, este un prim semnal. La fel, solicitările de date personale sau financiare prin canale neoficiale, linkurile care redirecționează către pagini cu aspect diferit față de site-ul original sau mesajele care creează o situație de excepție ce „necesită acțiune imediată”. De aceea, vigi­lența digitală nu este o stare permanentă de alertă, ci un obicei de verificare sistematică, exersat până devine un reflex.

Din perspectiva psihologică, de ce sunt uneori adulții vulnerabili în fața manipulării online sau a atacurilor de tip phishing?

Vulnerabilitatea în fața manipulării online nu ține de vârstă și nici de nivelul de educație. Din perspectivă psihologică, cu toții suntem susceptibili, pentru că mecanismele care stau la baza manipulării nu exploatează ignoranța, ci umanitatea noastră. Manipularea online se sprijină pe mecanisme psihologice bine documentate: autoritatea falsă, reciprocitatea, dovada socială sau prin­cipiul rarității. Creierul uman funcționează prin automatisme și scurtături cognitive, iar atacatorii cibernetici știu exact cum să le activeze.

În cazul specific al atacurilor de tip phishing, mecanismul este și mai rafinat. Aceste atacuri sunt concepute să imite cu fidelitate surse de încredere: bănci, instituții publice, platforme folosite zilnic. Ele nu testează cunoștințele tehnice ale unei persoane, ci îi exploatează încrederea în autoritate și reflexul de a răspunde prompt solicitărilor care par legitime. Cu cât un atac de phi­shing este mai bine construit, cu atât este mai greu de recunoscut chiar și de către persoane cu experiență în domeniu. Aceasta este una dintre cele mai importante lecții pe care le transmit în activitatea mea: a fi victima unei astfel de înșelătorii nu spune nimic despre valoarea sau inteligența unei persoane.

Ce rol joacă educația digitală continuă în prevenirea incidentelor de securitate cibernetică și cum pot adulții să își dezvolte obiceiuri sănătoase în mediul online?

Educația digitală continuă este, în acest moment, unul dintre cele mai eficiente instrumente de pre­ven­ție pe care le avem la dispoziție. Majoritatea incidentelor de securitate cibernetică nu sunt consecința unor vulnerabilități tehnice sofisticate, ci a unor comportamente umane care ar fi putut fi formate. Studiile arată că eroarea umană este factorul determinant în peste 80% dintre breșele de securitate, ceea ce înseamnă că investiția în educație digitală are un impact direct și măsurabil, atât la nivel individual, cât și organizațional.

Obiceiurile sănătoase în mediul online se construiesc prin înțelegere, nu prin frică. Când oamenii înțeleg mecanismele unui atac de phishing, nu doar că îl recunosc, ci devin și capabili să îi protejeze pe cei din jur. Concret, câteva practici cu impact real: actualizarea regulată a aplicațiilor și sistemelor de operare, utilizarea autentificării în doi pași, evitarea reutilizării parolelor și verificarea sistematică a sursei oricărui mesaj înainte de a acționa.

Există diferențe semnificative între generații în ceea ce pri­vește nivelul de conștientizare a riscurilor online?

Există, cu siguranță, dar nu în sensul în care sunt percepute de obicei. Tinerii nu sunt mai în sigu­ranță doar pentru că sunt nativi digitali. Ei se confruntă cu riscuri dife­rite: cyberbullying (hărțuire online), grooming (abordarea manipulativă a minorilor în mediul digital), sextortion (șantaj cu imagini intime) și presiunea identitară în mediul online. Adulții și vârstnicii sunt mai expuși la fraude financiare, manipulare emoțională și dezinformare. Problema nu este că o generație știe mai mult decât cealaltă, ci că fiecare este vulnerabilă în moduri diferite. Soluția este să creezi contexte în care se poate vorbi deschis, fără rușine. Asta încerc să fac și prin activitatea mea cu interNETicheta: să construiesc poduri între generații, nu să trasez ierarhii.

Reducerea acestor diferențe presupune, în primul rând, renunțarea la ideea că educația digitală este unidirecțională. Un bunic care nu recunoaște un mesaj de phishing are nevoie de răbdare și de exemple concrete. Un adolescent care își supraexpune viața personală online are nevoie de o conversație autentică, nu de interdicții. Educația digitală eficientă se construiește în comunitate, în familie și în școală, prin dialog constant și prin exemple reale. Competența digitală nu se predă, ci se exersează împreună.

Ce sfaturi practice ați oferi cititorilor pentru a-și proteja datele personale și pentru a naviga în siguranță pe internet?

Protecția în mediul digital începe cu obiceiuri simple, exersate constant. Primul dintre acestea este pauza de reflecție: înainte de a accesa orice link primit prin mesaj sau e-mail, acordă-ți câteva secunde ca să verifici dacă ai solicitat tu acea comunicare și dacă sursa este una de încredere. Al doilea obicei ține de igiena parolelor: utilizarea unui manager de parole și activarea autentificării în doi pași sunt măsuri accesibile oricui, cu un impact direct și măsurabil asupra securității personale. Al treilea obicei privește responsabilitatea față de informație: dezinformarea se propagă rapid tocmai pentru că oamenii distribuie din impuls emoțional, fără verificare prealabilă. Orice conținut care provoacă o reacție emoțională puternică merită câteva zeci de secunde de verificare înainte să fie distribuit mai departe.

Dincolo de orice măsură tehnică, rămâne esențial să vorbim deschis atunci când simțim că ceva nu este în regulă. Dacă ai primit un mesaj suspicios sau ai avut sentimentul că ai fost manipulat online, a cere o a doua opinie nu este un semn de slăbiciune, ci de responsabilitate. Tăcerea este, în astfel de situații, cel mai bun aliat al celor care acțio­nează cu intenții malițioase în mediul digital.