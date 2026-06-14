Călătorie apostolică a Papei Leon al XIV-lea în Regatul Spaniei

În perioada 6-12 iunie 2026, San­cti­tatea Sa Papa Leon al XIV-lea a efectuat cea de-a patra călătorie apostolică de la începutul pontificatului său. Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei a fost marcat de inaugurarea „turnului lui Iisus Hristos” al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, capodopera arhitectului Antoni Gaudí, în ziua când s-au împlinit 100 de ani de la trecerea la Domnul a „arhitectului lui Dumnezeu”, informează Vatican News.

Aşezată sub semnul versetului evanghelic „Ridicaţi ochii voştri” (Ioan 4, 35), călătoria a cuprins patru oraşe spaniole: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria şi Santa Cruz de Tenerife.

Papa Leon al XIV-lea a aterizat sâmbătă, 6 iunie, la Madrid, unde a fost întâmpinat de regele Felipe al VI-lea, de regina Letizia şi de primul-ministru al Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. În continuare, la Palatul Regal a avut loc o întâlnire cu autorităţile statului, reprezentanţii societăţii civile şi membrii corpului diplomatic. Duminică, 7 iunie, Episcopul Romei a celebrat Liturghia în Plaza de Cibeles. În cele patru zile petrecute în Madrid, Papa Leon a vizitat Arhidieceza locală, câteva parohii şi centre de caritate şi s-a întâlnit cu reprezentanţi ai culturii, artei, economiei şi sportului.

Centenar Antoni Gaudí la Barcelona

Marţi, 9 iunie, delegaţia papală a ajuns în al doilea oraş trecut pe harta călătoriei: Barcelona, capitala comunităţii autonome Catalonia. A doua zi, la o sută de ani de la mutarea la cele veşnice a arhitectului Antoni Gaudí († 10 iunie 1926), declarat venerabil anul trecut de Papa Francisc, Episcopul Romei a binecuvântat ultimul şi cel mai înalt turn al Catedralei Sagrada Familia, închinat Mântuitorului Iisus Hristos, înalt de 172,5 metri: „Această biserică este un edificiu unic, alcătuit din multe pietre. O casă care crește constant în decursul anilor urmând același proiect. Noi toți suntem pietrele vii ale acestei lucrări, care Îl are pe Hristos ca temelie și punct culminant, început și sfârșit. Mult mai mult decât un monument, Bazilica Sagrada Familia este și astăzi un șantier, ceea ce ne amin­tește că viața creștină este mereu un drum pentru că este vorba de un proiect pe care Dumnezeu îl duce la îndeplinire. Nu locuim, așa­dar, într-o operă neterminată, ci într-un templu aflat încă în construcție. Imperfecțiunea lui nu este un defect, pentru că certifică o dorință; nu înseamnă o lipsă, dar exprimă o promisiune, pe care vrem să o onorăm cu coerență. Gra­titudinea noastră devine, atunci, un angajament în timp ce cooperăm la proiectul lui Dumnezeu, la construcția la care El însuși ne cheamă. Fiind templu al Duhului Sfânt, această lucrare coincide cu viața noastră pe care Dumnezeu a gândit-o ca o capodoperă de realizat împreună”, se arată pe vaticannews.va.

În cronica scrisă pentru ACI Prensa, Victoria Cardiel a surprins câteva momente emoţionante ale călătoriei: „«Arhitectul lui Dumnezeu» a murit lăsând în urmă o vastă moștenire de artă și evlavie vizibilă în toată Barcelona, ca o Evanghelie în aer liber, sculptată în piatră. Spectaculoasa turlă centrală, încoronată cu o cruce albă, care a făcut ca bazilica să fie cea mai înaltă din lume și care va fi deschisă publicului din 2028, este, fără îndoială, una dintre ele. La sosirea la catedrală, însoțită de regele și regina Spaniei, Valentina, o fetiță oarbă în vârstă de 12 ani, i-a explicat Papei detaliile noii structuri, atingând în același timp o machetă mică și accesibilă a turnului lui Iisus Hristos”.

La final, Întâistătătorul Bisericii Romano Catolice a coborât în cripta unde este îngropat venerabilul Gaudí, unde a aprins o lumânare şi s-a rugat pentru odihna sufletului său.

Piatra de temelie a Catedralei Sagrada Familia a fost aşezată în 1882. După doar un an, arhitectul iniţial, Francisco de Paula del Villar, a demisionat, iar proiectul bazilicii a fost asumat de Antoni Gaudí, care l-a transformat după stilul consacrat. În 1926, la moartea sa, construcţia nu trecuse de 25%. 100 de ani mai târziu, lucrările continuă respectând planurile arhitectului.

Vizita în Barcelona a inclus întâlniri cu tinerii pe stadionul olimpic, rugăciuni în biserici şi catedrale, întâlniri cu deţinuţii dintr-un penitenciar şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor eparhiale de caritate. Aici, Papa Leon a făcut referire la cel mai important eveniment sportiv al anului, Campionatul Mondial de fotbal 2026, găzduit de SUA, Canada şi Mexic: „Mărturisesc că eu joc tenis și îmi place mult, dar îmi place mult și fotbalul. În anii petre­cuți ca episcop în Peru, îmi plăcea să urmăresc cum mergeau echipele locale. Acum, ca papă, am primit și echipe de fotbal, și grupuri sportive. Sportul este important pentru că ne ajută să creștem sănătoși la trup și la minte. Mâine (joi, 11 iunie, n.r.) va începe campionatul mondial și mulți vor fi atenți la meciuri. Fotbalul ne amintește ceva ce nu trebuie să uităm: viața nu este un concurs în care te afișezi de unul singur, ci un drum pe care învățăm să mergem împreună. Cine nu știe să paseze mingea, chiar dacă este talentat, nu a înțeles nimic din joc. Iar cine nu știe să trăiască împreună cu alții și pentru alții, încă nu a înțeles viața”, citează Vatican News.

Ultimele două zile au fost dedicate migranţilor din arhipelagul Insulelor Canare. Joi, 11 iunie, Papa Leon a avut o întâlnire cu reprezentanţii organizaţiilor care se ocupă de migranţi în portul Arguineguín, punctul de sosire pentru mii de persoane în ultimii ani. Apoi s-a întâlnit cu episcopi, preoți, călugări, seminariști și voluntari locali și a celebrat Liturghia pe stadionul din Gran Canaria. În ultima zi petrecută în Spania, a mers în Tenerife, unde i-a întâlnit pe migranții din centrul „Las Raices”. Seara, după Liturghia din portul Santa Cruz de Tenerife, delegaţia papală s-a întors pe calea aerului în Cetatea Vaticanului, se mai arată pe vaticannews.va.