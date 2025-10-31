Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Data: 31 Octombrie 2025

Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, marți, 28 octombrie, Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Biroul de asistență socială, a organizat o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale susținută de Patriarhia Română: „Donează sânge, salvează o viață!”.

Prin amabilitatea Ralucăi Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s‑a deplasat la sediul Protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni.

Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni, dar și în cele 68 de parohii arondate, cu scopul de a‑i implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă în a ajuta semenii aflați în suferință.

„La demersul umanitar au luat parte 60 de persoane din municipiul Urziceni, dar și din parohiile arondate, acestea arătând dragoste și solidaritate față de cei aflați în nevoie, și anume persoanele bolnave care necesită asistență medicală în instituțiile specializate”, ne‑a transmis Adriana Mariana Toma, asistent social Protopopiatul Urziceni.