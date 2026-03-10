Daruri pentru vârstnicii Căminului „Sfânta Muceniță Irina” din Sibiu

Reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Sibiului au vizitat luni, 9 martie, vârstnicii de la Căminul pentru persoane vârstnice „Sfânta Muceniţă Irina” din cartierul Valea Aurie al municipiului Sibiu. Oaspeţii le‑au oferit flori, mărţişoare şi produse de patiserie pentru a le aduce bucurie în suflete cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii.

Delegaţia eparhială care a vizitat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, vârstnicii de la aşezământul sibian a fost formată din Gabriela Răduleţ, consilierul social al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. dr. Adrian Roman şi Marius Talmaţchi, inspectori eparhiali în cadrul Sectorului social‑filantropic, informează Mitropolia Ardealului. Activitatea s‑a desfășurat în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) și cu Liceul de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, instituții care sprijină constant inițiativele sociale și filantropice dedicate comunității din Sibiu, iar beneficiarii centrului din cartierul Valea Aurie au primit flori, mărțișoare și produse de patiserie, oferite în semn de preţuire față de vârstnicii din aşezământul sibian.

„Vizita delegației eparhiale a fost una încărcată de emoție și de căldură sufletească, fiind un prilej de întâlnire și dialog cu beneficiarii centrului, dar și de transmitere a unui mesaj de prețuire și respect față de persoanele vârstnice. Gestul simbolic al oferirii florilor și mărțișoarelor a fost menit să marcheze frumusețea începutului de primăvară și să aducă un strop de bucurie în sufletele celor prezenți, în special ale doamnelor beneficiare ale centrului. Produsele de patiserie oferite cu acest prilej au fost pregătite cu sprijinul partenerilor educaționali, contribuind astfel la crearea unei atmosfere festive și primitoare”, au transmis organizatorii activităţii.

Preţuire şi devotament

Căminul pentru persoane vârstnice „Sfânta Muceniță Irina” este un proiect inițiat de Asociația „Sfântul Nicolae” din Sibiu, condusă de preotul Simion Săsăujan, filială a Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu. De‑a lungul timpului, acest centru a oferit sprijin și îngrijire persoanelor vârstnice care au nevoie de asistență și suport în viața de zi cu zi. În prezent, asociaţia continuă să desfășoare activități sociale și filantropice în beneficiul vârstnicilor aflați în dificultate.

Prin implicarea constantă în astfel de inițiative, Arhiepiscopia Sibiului, prin Sectorul social‑filantropic și instituțiile partenere, își reafirmă angajamentul față de sprijinirea categoriilor vulnerabile din societate. Activitățile dedicate persoanelor vârstnice reprezintă o expresie concretă a grijii față de aproapele și a responsabilității comunitare, valori fundamentale promovate de Biserica Ortodoxă, iar vizita desfășurată la început de primăvară a adus zâmbete, emoție și momente de comuniune între participanți, demonstrând încă o dată că gesturile simple, dar pline de bunătate, pot avea un impact profund în viața celor care au nevoie de atenție, sprijin și încurajare, au mai transmis organizatorii.