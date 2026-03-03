Mărţişoare şi daruri pentru beneficiarii din două centre ale Arhiepiscopiei Sibiului

Reprezentanţi ai Sectorului social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului şi reprezentanţi ai Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, au vizitat luni, 2 martie, două centre social‑filantropice ale Arhiepiscopiei Sibiului pentru a oferi beneficiarilor de aici mărţişoare, flori şi alte daruri la început de primăvară.

Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de recuperare neuromotorie „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Sibiului au primit oaspeţii cu multă bucurie. Mărţişoare, flori, produse de patiserie şi alte daruri, împreună cu urările specifice oricărui început de primăvară, au adus speranţă şi bucurie în sufletele beneficiarilor, informează Mitropolia Ardealului.

„Am desfăşurat o acţiune social‑filantropică dedicată persoanelor aflate în nevoie, aducând un strop de lumină şi speranţă în această primăvară. Această iniţiativă se desfăşoară sub grija permanentă şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, care ne îndeamnă neîncetat la slujirea aproapelui. Prin implicare şi solidaritate arătăm că dragostea creştină se împlineşte prin fapte, iar comunitatea rămâne unită în sprijinul celor mai vulnerabili. Mulţumim Liceului de Industrie Alimentară «Terezianum» care de fiecare dată ne stă alături cu produse de patiserie şi este foarte implicat în activităţile noastre social‑filantropice”, a spus Gabriela Răduleț, consilierul social eparhial.

Produsele de patiserie au fost pregătite de elevii liceului sibian special pentru această activitate din centrele Arhiepiscopiei Sibiului.

„Elevii noştri au pregătit pentru ziua de astăzi câteva produse dulci în atelierele şcolii noastre şi vă transmit cele mai frumoase gânduri la început de primăvară: să aveţi bucurie în suflet şi multă sănătate!”, a spus prof. Cornelia Popa de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu.

O familie a vârstnicilor la Centrul „Sfânta Treime”

Vârstnicii de la Centrul catedral social „Sfânta Treime”, aflat în curtea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, au primit în aceeaşi zi oaspeţii care le‑au oferit darurile pregătite pentru începutul de primăvară. În cadrul activităţilor de la centrul de zi, vârstnicii sibieni au pregătit pentru acest moment mărţişoare tricotate.

„Unele lucruri nu au vârstă, adică le poţi lua de la început sau le poţi retrăi, iar lucrul acesta îl faceţi dumneavoastră aici. Toate le împrospătăm, le înnoim şi le înţelegem diferit, poate, la altă vârstă, le transmitem celorlalţi şi nădăjduim că o faceţi cu înţelepciune şi cu mult drag, între dumneavoastră, dar şi pentru cei care vin aici în vizită, mai ales pentru copiii pe care aproape i‑aţi adoptat fiecare dintre dumneavoastră. Vă felicităm şi vă spunem «La mulţi ani» în aceste zile”, a spus pr. dr. Adrian Roman, inspector eparhial în cadrul Sectorului social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului.

„Vă mulţumim mult pentru vizita făcută în acest început de primăvară şi vă mulţumim pentru faptul că suntem importanţi pentru dumneavoastră. Noi suntem aici o familie din diferite generaţii şi vă mulţumim pentru că aţi venit astăzi în familia noastră”, a spus Roxana Dinescu, coordonator Centrul catedral social „Sfânta Treime” din Sibiu.

Centrul catedral social „Sfânta Treime” este un centru de zi pentru vârstnici, cu diverse activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, precum şi de asistenţă socială.