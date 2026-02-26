Un nou ajutor pentru familiile afectate de explozia din cartierul Rahova

Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Protoieria Sector 5 Capitală, a organizat astăzi, 26 februarie, la Biserica „Sfinții Români” din sectorul 5 al Capitalei, o amplă acțiune de ajutorare a familiilor afectate de explozia produsă în toamna anului trecut într‑un bloc din cartierul bucureștean Rahova.

Ca urmare a apelului la solidaritate lansat în parohiile din București, clerul și credincioșii s‑au mobilizat prompt, organizând o colectă destinată familiilor afectate de deflagrația produsă în dimineața zilei de 17 octombrie. Ulterior, Protoieria Sector 5 Capitală, în colaborare cu asistenții sociali, a evaluat situația fiecărei familii pentru a identifica nevoile urgente și a oferi un sprijin adaptat fiecărui caz în parte.

Demersul filantropic a continuat astăzi, 26 februarie, când 38 de familii au beneficiat de bunuri de strictă necesitate pentru amenajarea locuințelor provizorii. Donațiile au inclus electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde), lenjerii, precum și produse de igienă și curățenie.

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța acestui ajutor pentru cei aflați în nevoi: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și datorită implicării deosebite a enoriașilor din București, care au fost solidari cu persoanele afectate de explozia din cartierul Rahova, am venit în întâmpinarea nevoilor acestor oameni, achiziționând și oferindu‑le bunurile necesare în urma acestei deflagrații. Astfel, împreună cu asistenții sociali din cadrul Protoieriei Sector 5 Capitală, am analizat fiecare situație în parte, am identificat nevoile existente și am întocmit o listă cu cele necesare. Cu sprijinul credincioșilor bucureșteni, am reușit să achiziționăm electrocasnice mari și mici, precum și alte bunuri de folosință îndelungată, în dorința de a contribui la readucerea vieții lor la un standard cât mai apropiat de cel avut înainte. Valoarea darurilor se apropie de 200.000 de lei și sperăm că, prin această acțiune, am reușit să oferim sprijinul necesar pentru ca beneficiarii să își poată continua activitățile zilnice în condiții cât mai bune”.

Cu ocazia acțiunii sociale, părintele Valer Ulican, protoiereu al Protopopiatului Sector 5 Capitală, a subliniat necesitatea acestor daruri în perioada Postului Mare: „Prin această acțiune filantropică și cu grija părintească a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, încercăm să aducem mângâiere și alinare persoanelor afectate, sprijinindu‑le în efortul lor de a depăși acest moment nefericit. Această perioadă în care ne aflăm ne îndeamnă să săvârșim fapte bune, să fim solidari cu cei aflați în suferință și să îi ajutăm pe semenii noștri care trec prin clipe de grea încercare. În astfel de momente, comuniunea frățească și iubirea creștină se arată ca izvoare vii de speranță și întărire, revărsând lumină în sufletele celor încercați și dăruindu‑le puterea de a merge mai departe. Fiecare gest de dărnicie este o lumină aprinsă în întunericul încercării. Prin solidaritate, reușim să transformăm durerea în curaj și deznădejdea în nădejde. Biserica rămâne aproape de cei încercați, oferind nu doar sprijin material, ci și sprijin sufletesc. Ne rugăm ca această lucrare a binelui să aducă pace, întărire și încredere în sufletele tuturor celor afectați”.