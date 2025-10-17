Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rugăciune și solidaritate creștină în fața tragediei de pe Calea Rahovei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Comunicate de presă
Data: 17 Octombrie 2025

Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii.

În aceste momente de încercare, Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de toți cei afectați de această nenorocire. Preoții parohiilor din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele.

Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor ce și-au pierdut viața, pentru grabnica vindecare a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndurerate.

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

