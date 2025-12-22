Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Precizări referitoare la fostul Așezământ Social „Patriarhul Justinian Marina”

Comunicate de presă
Data: 22 Decembrie 2025

În urma apariției materialului de presă intitulat „Cumpăna Preafericitului, profit sau nonprofit”, publicat pe site-ul săfielumină.ro, Patriarhia Română aduce următoarele precizări cu referire directă la fostul Așezământ Social Patriarhul Justinian Marina:

  1. Așezământul Social Patriarhul Justinian Marina a fost înființat în anul 1999, având funcția de centru de primire în regim de urgență pentru femei victime ale violenței domestice, cu o capacitate de 18 locuri. A fost primul centru care s-a adresat acestei categorii de persoane vulnerabile, având un program neîntrerupt, și a funcționat conform legislației în vigoare, cu toate autorizațiile necesare.
  2. Decizia de închidere a Așezământului Social Patriarhul Justinian Marina a fost luată în decembrie 2020, întrucât la vremea respectivă exista o situație complicată din punct de vedere juridic în ceea ce privește drumul de servitute și nu mai existau beneficiari în centru. Amintim și faptul că, în aprilie 2020, în apropiere a fost deschis cel mai mare centru social pentru victimele violenței domestice amenajat de Primăria Capitalei, prin Direcția de Asistență Socială, cu o capacitate de 100 de locuri, centru care funcționează și în prezent. De asemenea, DGASPC-urile de sector furnizează servicii pentru victimele violenței domestice.
  3. Fondurile obținute din vânzarea terenului și imobilelor Așezământului Social Patriarhul Justinian Marina au fost utilizate, în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, pentru restaurarea și consolidarea clădirilor Centrului cultural-misionar Familia din orașul Pantelimon, județul Ilfov, al Patriarhiei Române.
  4. În cadrul Așezământului Social Patriarhul Justinian Marina funcționa și un Centru de zi pentru copii școlari, cu o capacitate de 30 de locuri. În urma deciziei de închidere din decembrie 2020, centrul de zi a fost relocat în Sectorul 2, București – în prezent „Centrul de zi pentru copii școlari Sfânta Treime”.
  5. Dacă în anul 2020, Patriarhia Română deținea un număr de 804 instituții și servicii sociale, care deservea un număr de 137.679 de beneficiari, suma totală cheltuită de Patriarhia Română pentru desfășurarea tuturor programelor în vederea ajutorării beneficiarilor și sinistraților fiind de 185.599.815 lei, menționăm că, în anul 2024, Patriarhia Română deținea un număr de 867 de instituții și servicii sociale, care deservea un număr de 363.003 de beneficiari, suma totală cheltuită pentru desfășurarea tuturor programelor în vederea ajutorării beneficiarilor și sinistraților fiind de 363.103.512,56 lei.

În concluzie, este evident că ajutorul social oferit beneficiarilor şi sinistraților este un câștig imens pentru persoanele defavorizate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

