Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor din mediul online care folosesc în mod abuziv numele Bisericii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Comunicate de presă
Data: 18 Martie 2026

În contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind, în mod fals, că reprezintă personal clerical și monahal, și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe (ghicitorie, „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activități de natură ocultă), Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităților de efectuare a donațiilor.

Biserica Ortodoxă Română nu practică și nu încurajează sub nici o formă astfel de manifestări, care contravin învățăturii de credință creștine și spiritualității ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu viața clericală sau cu activitatea Bisericii este falsă și neavenită.

Conturile care folosesc imaginea unor presupuse „maici”, „monahi”, „preoți” sau „vlădici” pentru a solicita bani în mediul online, în special prin intermediul rețelelor de socializare, fără o identificare verificabilă, trebuie tratate cu maximă prudență.

Astfel, Patriarhia Română face un apel către credincioși:

  • să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile și care promovează practici contrare învățăturii de credință, în timp ce pretind o falsă afiliere la Biserica Ortodoxă Română;
  • să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar și ale unor pretinși clerici sau monahi;
  • să se adreseze direct unităților bisericești cunoscute sau site‑urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material;
  • să semnaleze autorităților competente eventualele cazuri de fraudă.

Patriarhia Română îndeamnă la discernământ, responsabilitate și informare corectă, subliniind că ajutorarea semenilor și sprijinirea lăcașurilor de cult parohiale și mănăstirești trebuie realizate în mod transparent și în deplin acord cu valorile credinței creștine.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

