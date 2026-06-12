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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Îndemn la discernământ și apărare a valorilor creștine în contextul paradei „Bucharest Pride”

Îndemn la discernământ și apărare a valorilor creștine în contextul paradei „Bucharest Pride”

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Data: 12 Iunie 2026

Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea, în București, a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale, într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate.

În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naştere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare.

Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reaminteşte faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială.

Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos.

În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creştine în familie, în parohie şi societate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

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