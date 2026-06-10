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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic

Patriarhul României participă la evenimentele dedicate onomasticii Patriarhului Ecumenic

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Data: 10 Iunie 2026

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s‑a deplasat astăzi, 10 iunie 2026, în insula Imbros (Gökçeada) din Turcia pentru a participa la momentele liturgice dedicate onomasticii și sărbătoririi a 35 de ani de la alegerea în demnitatea de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului a Sanctității Sale Bartolomeu I.

Evenimentele aniversare se desfășoară în localitatea natală a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu din insula Imbros (Gökçeada) și vor culmina joi, 11 iunie 2026, de sărbătoarea Sfântului Apostol Bartolomeu, cu Sfânta Liturghie patriarhală, oficiată la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din localitatea Panagia (Gökçeada). La Sfânta Liturghie vor concelebra Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel al României și Patriarhul Daniil al Bulgariei.

Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la alegerea Sanctității Sale Bartolomeu în demnitatea de Patriarh Ecumenic și 65 de ani de slujire clericală. De asemenea, Mitropolia de Imbros și Tenedos sărbătorește 100 de ani de la înființare și 1000 de ani de mărturie ortodoxă pe insula Imbros.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

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