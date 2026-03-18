Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Activitate practică la Cantina socială „Sfânta Filofteia” din Capitală

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Filantropie
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 18 Martie 2026

În cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, la Cantina socială „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a fost organizat  marți, 17 martie, un atelier de plantat în ghiveci.  

La acțiunea de la Cantina socială „Sfânta Filofteia” au participat beneficiarii cantinei și un grup de 12 elevi de clasa a 9-a de la Școala Profesională Specială nr. 3 din București, profilul brutar, patiser, preparator produse făinoase. Elevii au fost însoțiți de dirigintele lor, profesorul de religie Neculai Gheorghe, și de profesoara de instruire practică Florica Pancu, care i-au îndrumat și încurajat pe parcursul activității.

Împreună, participanții au plantat semințe de busuioc, ardei iute și pătrunjel, plante simple, dar utile, pe care elevii le vor regăsi și în domeniul pentru care se pregătesc. Dincolo de partea practică, pentru cei prezenți a contat întâlnirea și lucrul alături de alți oameni. Pentru unii dintre beneficiari, contactul cu pământul și cu plantele a adus aminte de anii în care aveau grijă de propria gospodărie. Pentru elevi, a fost o experiență diferită. Ziua a continuat cu o vizită în laboratorul de bucătărie al cantinei, unde elevii au putut vedea în detaliu un spațiu de lucru apropiat de ceea ce învață la școală.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti
    Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au desfășurat joi, 5 martie, o activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din Capitală. Beneficiarele centrului rezidențial din Capitală au primit din partea studenților masteranzi mărțișoare, flori, fructe, cărți de rugăciune și iconițe cu chipul Maicii Domnului.

    06 Mar, 2026
TOP 6 Filantropie