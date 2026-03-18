Activitate practică la Cantina socială „Sfânta Filofteia” din Capitală

În cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, la Cantina socială „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a fost organizat marți, 17 martie, un atelier de plantat în ghiveci.

La acțiunea de la Cantina socială „Sfânta Filofteia” au participat beneficiarii cantinei și un grup de 12 elevi de clasa a 9-a de la Școala Profesională Specială nr. 3 din București, profilul brutar, patiser, preparator produse făinoase. Elevii au fost însoțiți de dirigintele lor, profesorul de religie Neculai Gheorghe, și de profesoara de instruire practică Florica Pancu, care i-au îndrumat și încurajat pe parcursul activității.

Împreună, participanții au plantat semințe de busuioc, ardei iute și pătrunjel, plante simple, dar utile, pe care elevii le vor regăsi și în domeniul pentru care se pregătesc. Dincolo de partea practică, pentru cei prezenți a contat întâlnirea și lucrul alături de alți oameni. Pentru unii dintre beneficiari, contactul cu pământul și cu plantele a adus aminte de anii în care aveau grijă de propria gospodărie. Pentru elevi, a fost o experiență diferită. Ziua a continuat cu o vizită în laboratorul de bucătărie al cantinei, unde elevii au putut vedea în detaliu un spațiu de lucru apropiat de ceea ce învață la școală.