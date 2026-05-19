Campania „Sănătate pentru sate” a revenit într‑o localitate prahoveană

Data: 19 Mai 2026

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă, 16 mai, la Școala Gimnazială Lacu Turcului din județul Prahova, o nouă activitate în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”.

Numeroase persoane din Lacu Turcului și Bâra, județul Prahova, au beneficiat din nou de consultații gratuite oferite de medici specialiști în cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, urologie, oncologie, pediatrie, medicină internă și ginecologie. În plus, pacienții au avut acces la investigații EKG și ecografii. Voluntarii au integrat și campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, efectuând gratuit testul Babeș‑Papanicolau pentru mai multe femei.

Dr. Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterolog, a spus: „Cei mai mulți pacienți vârstnici prezintă comorbidități. Printre cele mai frecvente afecțiuni cardiace se numără hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă și angina, iar din punct de vedere digestiv întâlnim frecvent boala de reflux gastroesofagian, sindromul intestinului iritabil și diferite grade de steatoză hepatică, adică încărcarea grasă a ficatului. În ceea ce privește controalele de rutină, recomandăm efectuarea a minimum un set de analize o dată pe an și a unei ecografii abdominale, din punct de vedere gastroenterologic”.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisului Catedralei Naționale, a evidențiat necesitatea monitorizării stării de sănătate a locuitorilor prin mai multe ediții ale campaniei în aceleași sate.

„Am revenit în aceste comunități pentru a putea urmări evoluția stării de sănătate a beneficiarilor și pentru a continua componenta de prevenție medicală, atât de importantă în mediul rural. La această ediție s‑au prezentat în număr mare persoane vârstnice, dar și persoane fără asigurare medicală, pentru care accesul la servicii de specialitate este adesea dificil. Acest lucru confirmă nevoia reală de astfel de campanii. Pentru mulți dintre beneficiari, deplasarea către un medic specialist presupune costuri și distanțe greu de suportat, iar faptul că serviciile medicale ajung mai aproape de comunitate reprezintă un sprijin esențial. Prin consultațiile și recomandările oferite de medicii specialiști prezenți, încercăm să încurajăm prevenția și depistarea din timp a problemelor de sănătate”, a spus Dănuț Prună.

Activitatea s‑a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și al preoților din parohiile Lacu Turcului și Bâra.

Părintele paroh Dragoș Ștefan Ioniță, de la Parohia Lacu Turcului, a explicat: „Comunitatea noastră este mică, formată din aproximativ 80‑90 de familii, mulți dintre membri fiind persoane vârstnice, cu diverse probleme de sănătate. Prin activitatea medicală, oamenii au avut acces la diferite consultații medicale, prin care să își poată verifica starea de sănătate, respectând astfel și porunca Mântuitorului, care ne îndeamnă să‑i cercetăm pe cei bolnavi.”

Campania „Sănătate pentru Sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, au fost organizate 156 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.