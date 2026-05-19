Campania „Sănătate pentru sate" a revenit într‑o localitate prahoveană

Campania „Sănătate pentru sate” a revenit într‑o localitate prahoveană

Data: 19 Mai 2026

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă, 16 mai, la Școala Gimnazială Lacu Turcului din județul Prahova, o nouă activitate în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”.

Numeroase persoane din Lacu Turcului și Bâra, județul Prahova, au beneficiat din nou de consultații gratuite oferite de medici specialiști în cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, urologie, oncologie, pediatrie, medicină internă și ginecologie. În plus, pacienții au avut acces la investigații EKG și ecografii. Voluntarii au integrat și campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, efectuând gratuit testul Babeș‑Papanicolau pentru mai multe femei.

Dr. Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterolog, a spus: „Cei mai mulți pacienți vârstnici prezintă comorbidități. Printre cele mai frecvente afecțiuni cardiace se numără hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă și angina, iar din punct de vedere digestiv întâlnim frecvent boala de reflux gastroesofagian, sindromul intestinului iritabil și diferite grade de steatoză hepatică, adică încărcarea grasă a ficatului. În ceea ce privește controalele de rutină, recomandăm efectuarea a minimum un set de analize o dată pe an și a unei ecografii abdominale, din punct de vedere gastroenterologic”.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisului Catedralei Naționale, a evidențiat necesitatea monitorizării stării de sănătate a locuitorilor prin mai multe ediții ale campaniei în aceleași sate.

„Am revenit în aceste comunități pentru a putea urmări evoluția stării de sănătate a beneficiarilor și pentru a continua componenta de prevenție medicală, atât de importantă în mediul rural. La această ediție s‑au prezentat în număr mare persoane vârstnice, dar și persoane fără asigurare medicală, pentru care accesul la servicii de specialitate este adesea dificil. Acest lucru confirmă nevoia reală de astfel de campanii. Pentru mulți dintre beneficiari, deplasarea către un medic specialist presupune costuri și distanțe greu de suportat, iar faptul că serviciile medicale ajung mai aproape de comunitate reprezintă un sprijin esențial. Prin consultațiile și recomandările oferite de medicii specialiști prezenți, încercăm să încurajăm prevenția și depistarea din timp a problemelor de sănătate”, a spus Dănuț Prună.

Activitatea s‑a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și al preoților din parohiile Lacu Turcului și Bâra.

Părintele paroh Dragoș Ștefan Ioniță, de la Parohia Lacu Turcului, a explicat: „Comunitatea noastră este mică, formată din aproximativ 80‑90 de familii, mulți dintre membri fiind persoane vârstnice, cu diverse probleme de sănătate. Prin activitatea medicală, oamenii au avut acces la diferite consultații medicale, prin care să își poată verifica starea de sănătate, respectând astfel și porunca Mântuitorului, care ne îndeamnă să‑i cercetăm pe cei bolnavi.”

Campania „Sănătate pentru Sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, au fost organizate 156 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.

 

  • Acţiune de donare de sânge la Galaţi Filantropie
    Acţiune de donare de sânge la Galaţi

    Marți, 12 mai, 20 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi şi un grup de preoţi împreună cu mai mulţi credincioşi din municipiul Galaţi, selectaţi pe baza criteriilor şi condiţiilor speciale pe care trebuie să le îndeplinească donatorul de sânge, au participat la o nouă acţiune de solidaritate umană şi filantropie creştină în beneficiul persoanelor aflate pe patul spitalelor. Campania de donare de sânge s-a realizat în urma cooperării pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos o are cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Galaţi, această instituţie medicală asigurând, de fiecare dată, atât personalul specializat în recoltarea de sânge, cât şi aparatura tehnică necesară. Participanţii la această faptă bună au dorit să aducă un sprijin real semenilor lor care au nevoie urgentă de sânge. Acţiunile de donare de sânge organizate la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos se desfăşoară constant în această eparhie şi se înscriu în cadrul campaniei iniţiate de Patriarhia Română: „Donează sânge, salvează o viață!” 

    14 Mai, 2026
  • Acțiune social-filantropică în județul Arad Filantropie
    Acțiune social-filantropică în județul Arad

    Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Aradului a desfă­șurat de curând o nouă acțiune de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate, prin distribuirea a 150 de pachete cu alimente de bază către persoane vârstnice, familii numeroase și oameni greu încer­cați de lipsuri și singurătate. Pachetele au conținut produse alimentare esențiale, oferite prin implicarea și generozitatea unor binefăcători. Părintele Bogdan Noghiu, consilier eparhial al Sectorului social-filantropic al Arhi­episcopiei Aradului, a declarat: „Mă bucur că prin oamenii de bine și prin implicarea voluntarilor reușim să continuăm aceste activități și dincolo de momentele festive. Biserica trebuie să rămână aproape de oameni nu doar prin cuvânt, ci și prin faptă, prin pre­zență și prin grija față de cei aflați în nevoie”. Acțiunea a fost sprijinită de parohiile Chișineu-Criș, Sântana, Felnac, Secusigiu, Sânpetru German, Satu Mare, Firiteaz, Fiscut, Sintea Mică, Zărand, Semlac și Șeitin, județul Arad, se arată pe arhiepiscopiaaradului.ro.

    14 Mai, 2026
  • Trei familii sinistrate vor avea case noi prin grija Eparhiei Buzăului și Vrancei Filantropie
    Trei familii sinistrate vor avea case noi prin grija Eparhiei Buzăului și Vrancei

    Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a efectuat miercuri, 13 mai, o vizită în comuna Soveja, județul Vrancea, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale și a inspectat zona afectată de incendiul devastator din satul Rucăreni. Această deplasare continuă planul de sprijin inițiat de Centrul eparhial imediat după catastrofa din data de 26 aprilie, când un incendiu violent a distrus în totalitate 29 de locuințe din această comunitate.

    14 Mai, 2026
  • Donație a Eparhiei Buzăului și Vrancei pentru un centru din Focșani Filantropie
    Donație a Eparhiei Buzăului și Vrancei pentru un centru din Focșani

    Cu binecuvântarea Înaltprea­sfinți­tu­lui Părinte Arhiepiscop Ciprian, miercuri, 6 mai, Centrul de Permanență - Medicină de familie - Dispensar Sud Focșani a primit din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei un electrocardiograf ECG Cardiovit, necesar pentru monitorizarea pacienților care se prezintă în regim de urgență la această unitate medicală.

    08 Mai, 2026
