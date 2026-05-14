Trei familii sinistrate vor avea case noi prin grija Eparhiei Buzăului și Vrancei

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 14 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a efectuat miercuri, 13 mai, o vizită în comuna Soveja, județul Vrancea, unde s‑a întâlnit cu autoritățile locale și a inspectat zona afectată de incendiul devastator din satul Rucăreni. Această deplasare continuă planul de sprijin inițiat de Centrul eparhial imediat după catastrofa din data de 26 aprilie, când un incendiu violent a distrus în totalitate 29 de locuințe din această comunitate.

Ierarhul a fost primit la sediul Primăriei Soveja de către edilul localității, Ionuț Filimon. În cadrul întâlnirii au fost analizate proiectele de arhitectură și planurile tehnice ale locuințelor ce urmează să fie ridicate din temelii. Colaborarea directă dintre Centrul eparhial și Primăria Soveja vizează coordonarea eforturilor logistice și urgentarea avizelor necesare pentru demararea rapidă a șantierelor.

După finalizarea discuțiilor de la primărie, Părintele Arhiepiscop Ciprian s‑a deplasat personal la locul unde s‑a produs nefericitul eveniment. Înaltpreasfinția Sa a fost însoțit de o delegație formată din pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, pr. Ionuț Constantin, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar, pr. Cristinel Popa, protoiereu de Panciu, și pr. Florin Hulpoi, parohul comunității din Rucăreni. Chiriarhul a stat de vorbă cu unii dintre localnicii rămași fără adăpost, oferindu‑le mângâiere spirituală și încredințându‑i de purtarea de grijă a Bisericii.

Potrivit deciziei luate de Permanența Consiliului eparhial în ședința din 28 aprilie, la nivelul tuturor parohiilor și mănăstirilor din județele Buzău și Vrancea, în duminicile din 3 și 10 mai, s‑a desfășurat o colectă în bani. Cu prilejul vizitei, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a anunțat că fondurile colectate vor fi utilizate integral pentru construirea a trei case, destinate celor mai vulnerabile dintre cele 12 familii sinistrate în urma incendiului.

Prin această acțiune filantropică, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei își reafirmă rolul activ în sprijinirea celor aflați în suferință, transformând solidaritatea din perioada pascală în ajutor concret pentru reconstrucția căminelor distruse din Rucăreni.

 

