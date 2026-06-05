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Ziarul Lumina Filantropie Activităţi pentru copiii şi tinerii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Activităţi pentru copiii şi tinerii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei

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Un articol de: Vasile Căpîlnean - 05 Iunie 2026

Peste 700 de copii și tineri proveniți din centrele sociale gestionate de Asociația Filantropia Ortodoxă (AFO) Alba Iulia au celebrat Ziua Internațională a Copilului, în cadrul evenimentului intitulat „Zbor spre viitor”.

AFO Alba Iulia a organizat joi, 4 iunie, o serie de activități care au reunit copiii ocrotiți în centrele sociale de pe cuprinsul Eparhiei Alba Iuliei. În prima parte a programului, tinerii au participat la slujba de Te Deum, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, săvârşită de arhim. Vasile Crișan, vicar eparhial, pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural, și pr. Nicolae Ignat, consilier social‑misionar în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. La final, pr. Oliviu Botoi a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Pe acordurile muzicale ale fanfarei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, cei peste 700 de tineri și copii au defilat, iar în Piața Cetății au participat la un program artistic și la flashmobul copilăriei, activități acompaniate de piese muzicale și dansuri pregătite pentru acest moment. Programul artistic, moderat de Georgiana Maria Dobra, asistent social în cadrul AFO Alba Iulia, a continuat cu alte activităţi. Alături de copii și tineri, la eveniment au fost prezente oficialităţi judeţene şi locale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Copii pentru viitor - Program de suport pentru copil și familie”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (POIDS 2021‑2027), în parteneriat cu Primăria comunei Șona. Un sprijin deosebit în buna organizare a evenimentului a fost oferit de către voluntarii Asociației Emanoil.

 

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