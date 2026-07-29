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Ziarul Lumina Filantropie Consultații medicale gratuite pentru 500 de persoane din județul Botoșani

Consultații medicale gratuite pentru 500 de persoane din județul Botoșani

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Data: 29 Iulie 2026

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale din Bucureşti s-au aflat, în perioada 21-24 iulie, în județul Botoșani, organizând noi acțiuni în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. 500 de persoane din localitățile Hlipiceni, Dragalina și Victoria, dar și din alte sate învecinate, au beneficiat de consultații medicale gratuite.

La acţiunile campaniei „Sănătate pentru sate” din judeţul Botoşani au participat medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, urologie, medicină internă, pediatrie, dermatologie, ginecologie, ortopedie și psihiatrie. Pacienții au beneficiat de investigații EKG, ecografii, testări pentru osteoporoză și de screening ginecologic prin testul Babeș-Papanicolau.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a prezentat aspectele importante ale acestor acţiuni: „Activitatea de la Hlipiceni ne-a arătat, încă o dată, cât de mare este nevoia de acces la servicii medicale în comunitățile rurale. Mulți dintre cei care au venit la consultații prezentau afecțiuni cunoscute, dar și probleme de sănătate care necesitau investigații suplimentare sau evaluarea unui medic specialist. Tocmai de aceea, campania «Sănătate pentru sate» este atât de importantă. Ea oferă oamenilor posibilitatea de a beneficia, într-un singur loc și în mod gratuit, de con­sul­tații în mai multe specialități medicale și de investigații care pot contribui la depistarea precoce a unor afecțiuni. Screeningul, prevenția și recomandările primite din partea medicilor specialiști pot face diferența între o boală descoperită la timp și una diagnosticată prea târziu. Ne bucurăm că oamenii au înțeles importanța acestor consultații și au răspuns în număr mare invitației noastre”. 

Dr. Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterolog, a arătat că astfel de activităţi îi familiarizează pe pacienţi şi cu programele Ministerului Sănătăţii: „Am consultat pacienți cu diverse patologii, însă accentul principal a fost pus pe prevenție. Beneficiarii au fost informați despre programele de screening derulate de Ministerul Sănătății, precum cele pentru depistarea precoce a cancerului colorectal și a cancerului de col uterin. În cadrul campaniei au fost recomandate și efectuate investigații de specialitate, inclusiv testul FIT pentru depistarea hemoragiilor oculte, o metodă importantă de identificare precoce a cancerului colorectal. Totodată, au fost realizate teste pentru depistarea cancerului de col uterin. În premieră în cadrul acestei campanii, am introdus și testarea prin osteodensitometrie, o investigație esențială pentru evaluarea densității osoase, depistarea osteoporozei și prevenirea fracturilor”.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul auto­rităților locale și al preoților parohi. Gheor­ghe-Marian Luchian, primarul comunei Hlipiceni, județul Botoșani, a spus: „Avem bucuria ca această acțiune să se desfășoare pentru a treia oară în comuna noastră. Impactul asupra sănătății oamenilor este unul foarte important. Anul acesta ne-am bucurat să vedem că au venit atât pacienți din Hlipiceni, cât și din comunele învecinate. Sunt persoane, în special vârstnice, cărora le este greu să ajungă la un medic specialist în municipiu sau în alte localități. De aceea, faptul că această caravană medicală ajunge în comuna noastră reprezintă un sprijin real și un beneficiu pentru întreaga comunitate”. 

Campania „Sănătate pentru sate” se desfă­șoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural, contribuind la prevenția, depistarea precoce și monitorizarea afecțiunilor. Până în prezent, au fost organizate 167 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.

 

Citeşte mai multe despre:   voluntar  -   Voluntarii Paraclisului CMN  -   Campania Sănătate pentru sate  -   filantropie  -   Campania Prevenție și depistare a cancerului de col uterin
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