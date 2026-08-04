Preoții de la parohiile Pucioasa I, Pucioasa II, Fieni și Doicești, judeţul Dâmboviţa, au desfășurat joi, 30 iulie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, o nouă acțiune filantropică la Centrul de criză pentru adulți „Floarea Speranței” din Pucioasa. În spiritul solidarității creștine, preoții și tinerii parohiilor implicate, coordonați de părintele protopop Iulian Rainea, au oferit beneficiarilor centrului produse igienico-sanitare și de papetărie. Gestul lor a adus bucurie și alinare persoanelor aflate în îngrijirea instituției, confirmând încă o dată vocația social-misionară a Bisericii. Acțiunea se înscrie în seria proiectelor pastorale și sociale prin care parohiile din Arhiepiscopia Târgoviștei sprijină constant instituțiile sociale din județul Dâmbovița și persoanele aflate în dificultate, cultivând responsabilitatea comunitară și slujirea aproapelui, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.
Programul „Iubește‑ți aproapele!” în județul Galați
Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” şi „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” din localitatea Toflea, judeţul Galaţi, continuă să fie un far de speranţă pentru comunitate. Prin intermediul proiectului filantropic „Iubeşte‑ţi aproapele!”, sute de familii defavorizate primesc săptămânal ajutoare esenţiale pentru traiul de zi cu zi.
De doi ani, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Mănăstirea Toflea derulează o amplă campanie umanitară destinată sprijinirii persoanelor vulnerabile, bătrânilor singuri și familiilor cu mulți copii. Coordonat direct de către părintele stareț Paisie Agache, alături de o echipă inimoasă de voluntari, programul se desfășoară neîntrerupt, săptămână de săptămână, oferind sprijin concret acolo unde sărăcia și lipsurile apasă cel mai greu.
Pregătirile pentru fiecare acțiune au loc la sediul mănăstirii, unde voluntarii sortează și ambalează cantități impresionante de alimente și bunuri de primă necesitate: alimente neperisabile și produse de bază (saci de făină, mălai, orez, zahăr, ulei rafinat, precum și conserve de ciuperci, sosuri, compoturi și pâine proaspătă), dulciuri și gustări pentru copii (cutii cu biscuiți, croissante, covrigi, pufuleți și băuturi răcoritoare).
Pe lângă pachetele alimentare ambalate individual, campania oferă articole de îmbrăcăminte, încălțăminte pentru toate vârstele și medicamente de primă necesitate pentru bolnavii din comunitate.
„Pâine pentru cel flămând, hăinuțe pentru cel gol, încălțăminte pentru cel desculț!” - acesta este îndemnul sub care comunitatea monahală și voluntarii își unesc forțele pentru a transforma credința în fapte concrete de milostenie.
Misiunea filantropică continuă să aducă un zâmbet pe chipul celor încercați de soartă, dovedind că solidaritatea și dragostea de aproapele pot schimba în bine viața celor aflați în nevoie.