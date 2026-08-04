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Ziarul Lumina Filantropie Programul „Iubește‑ți aproapele!” în județul Galați

Programul „Iubește‑ți aproapele!” în județul Galați

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Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 04 August 2026

Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” şi „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” din localitatea Toflea, judeţul Galaţi, continuă să fie un far de speranţă pentru comunitate. Prin intermediul proiectului filantropic „Iubeşte‑ţi aproapele!”, sute de familii defavorizate primesc săptămânal ajutoare esenţiale pentru traiul de zi cu zi.

De doi ani, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Mănăstirea Toflea derulează o amplă campanie umanitară destinată sprijinirii persoanelor vulnerabile, bătrânilor singuri și familiilor cu mulți copii. Coordonat direct de către părintele stareț Paisie Agache, alături de o echipă inimoasă de voluntari, programul se desfășoară neîntrerupt, săptămână de săptămână, oferind sprijin concret acolo unde sărăcia și lipsurile apasă cel mai greu.

Pregătirile pentru fiecare acțiune au loc la sediul mănăstirii, unde voluntarii sortează și ambalează cantități impresionante de alimente și bunuri de primă necesitate: alimente neperisabile și produse de bază (saci de făină, mălai, orez, zahăr, ulei rafinat, precum și conserve de ciuperci, sosuri, compoturi și pâine proaspătă), dulciuri și gustări pentru copii (cutii cu biscuiți, croissante, covrigi, pufuleți și băuturi răcoritoare).

Pe lângă pachetele alimentare ambalate individual, campania oferă articole de îmbrăcăminte, încălțăminte pentru toate vârstele și medicamente de primă necesitate pentru bolnavii din comunitate.

„Pâine pentru cel flămând, hăinuțe pentru cel gol, încălțăminte pentru cel desculț!” - acesta este îndemnul sub care comunitatea monahală și voluntarii își unesc forțele pentru a transforma credința în fapte concrete de milostenie.

Misiunea filantropică continuă să aducă un zâmbet pe chipul celor încercați de soartă, dovedind că solidaritatea și dragostea de aproapele pot schimba în bine viața celor aflați în nevoie.

 

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