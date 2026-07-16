Daruri oferite de Parohia „Sfântul Elefterie” copiilor de la un centru de zi

Parohia „Sfântul Elefterie” din București, Paraclis Patriarhal, a desfășurat miercuri, 15 iulie, o nouă acțiune social-filantropică în cadrul campaniei „Cutia cu bucurie”, oferind 30 de pachete cu daruri copiilor beneficiari ai Centrului de zi „George Călinescu” din sectorul 5 al Capitalei.

Darurile, pregătite cu sprijinul credincioșilor și al voluntarilor parohiei, au fost destinate celor 30 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, care beneficiază de serviciile centrului. Fiecare cutie a cuprins jucării, cărți, rechizite școlare, articole de îmbrăcăminte, dulciuri și alte produse menite să aducă bucurie celor mici. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea părintelui paroh Valer Ulican. În organizarea și desfășurarea campaniei s-au implicat voluntarii Parohiei „Sfântul Elefterie”, alături de Violeta Barac, asistent social în cadrul Protoieriei Sector 5 Capitală.

La Centrul de zi „George Călinescu”, delegația parohiei a fost întâmpinată de echipa multidisciplinară a instituției, din care fac parte părintele Lucian Stoica, preot în cadrul DGASPC Sector 5; Carmen Manuela Mihai, psiholog în cadrul DGASPC; Dumitra Toma, educator, precum și inspectorii de educație Laura Huțu și Georgiana Alina Ticu.

Părintele paroh Valer Ulican a evidențiat importanța cultivării spiritului de solidaritate și a implicării comunității în sprijinirea copiilor aflați în nevoie, subliniind că fiecare gest de generozitate poate aduce lumină și speranță în viața unui copil.

„«Cutia cu bucurie» nu înseamnă doar un dar material, ci mai ales o dovadă a iubirii creștine trăite în faptă. Fiecare jucărie, fiecare carte sau pachet pregătit cu dragoste poartă în el gândul bun și rugăciunea celor care au ales să dăruiască. Ne bucurăm că, prin implicarea credincioșilor și a voluntarilor Parohiei «Sfântul Elefterie», am reușit să aducem zâmbete pe chipurile acestor copii. Cred că adevărata bogăție a unei comunități se măsoară prin capacitatea de a fi alături de cei aflați în nevoie și de a transforma credința în fapte ale iubirii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare și tuturor celor care au răspuns chemării de a face bine. Nădăjduim ca această campanie să continue și să inspire tot mai mulți oameni să descopere bucuria dăruirii, pentru că binele împărtășit cu dragoste rodește întotdeauna în inimile celor care îl oferă și ale celor care îl primesc. Fiecare copil are nevoie să simtă că este iubit, prețuit și încurajat, iar noi, ca Biserică, avem datoria de a fi aproape de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin și de afecțiune. Astfel de inițiative ne arată că, atunci când oamenii se unesc în jurul unui gând bun, se nasc adevărate punți de comuniune și speranță. Dorim ca această lucrare să devină o tradiție în viața parohiei noastre și să ajungem, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor de bine, la cât mai mulți copii și familii aflate în dificultate. Credința se împlinește prin iubirea lucrătoare, iar fiecare faptă bună, oricât de mică ar părea, poate schimba în bine viața unui om. Ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească însutit dragostea și generozitatea tuturor celor care au făcut posibilă această bucurie și să binecuvânteze pe fiecare binefăcător al comunității noastre”, a spus părintele paroh Valer Ulican.

Reprezentanții centrului au apreciat implicarea comunității Parohiei „Sfântul Elefterie” și sprijinul oferit copiilor, subliniind importanța colaborării dintre instituțiile sociale și comunitățile parohiale în sus­ținerea beneficiarilor.

Reușita acestei acțiuni s-a datorat implicării și dăruirii voluntarilor Parohiei „Sfântul Elefterie”, care au contribuit cu responsabilitate și dragoste la organizarea și desfășurarea întregului proiect, transformând fiecare gest de generozitate într-un prilej de bucurie, speranță și comuniune pentru copiii beneficiari.