Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale din Bucureşti s-au aflat, în perioada 21-24 iulie, în județul Botoșani, organizând noi acțiuni în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. 500 de persoane din localitățile Hlipiceni, Dragalina și Victoria, dar și din alte sate învecinate, au beneficiat de consultații medicale gratuite.
Sprijin pentru o instituţie socială din judeţul Dâmboviţa
Preoții de la parohiile Pucioasa I, Pucioasa II, Fieni și Doicești, judeţul Dâmboviţa, au desfășurat joi, 30 iulie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, o nouă acțiune filantropică la Centrul de criză pentru adulți „Floarea Speranței” din Pucioasa. În spiritul solidarității creștine, preoții și tinerii parohiilor implicate, coordonați de părintele protopop Iulian Rainea, au oferit beneficiarilor centrului produse igienico‑sanitare și de papetărie. Gestul lor a adus bucurie și alinare persoanelor aflate în îngrijirea instituției, confirmând încă o dată vocația social-misionară a Bisericii. Acțiunea se înscrie în seria proiectelor pastorale și sociale prin care parohiile din Arhiepiscopia Târgoviștei sprijină constant instituțiile sociale din județul Dâmbovița și persoanele aflate în dificultate, cultivând responsabilitatea comunitară și slujirea aproapelui, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.