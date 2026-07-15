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Ziarul Lumina Filantropie Continuarea unui program social-filantropic în Episcopia Tulcii

Continuarea unui program social-filantropic în Episcopia Tulcii

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Data: 15 Iulie 2026

La inițiativa Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Timotei și a Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a fost semnat în martie 2025 un acord de parteneriat pentru implementarea unui program social‑filantropic în cadrul Episcopiei Tulcii. Intitulat sugestiv „Inimă de părinte, dragoste de copiii părăsiți”, programul a beneficiat de sprijin financiar din partea Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

În luna aprilie 2026 a fost semnat un act adițional care prevede continuarea programului de burse sociale pentru perioada aprilie 2026 - martie 2027, ca expresie a responsabilității pastorale și a solidarității creștine față de cei aflați în nevoi.

„La încheierea a patru luni din al doilea an de proiect dorim să mulțumim în numele celor 100 de beneficiari, elevi din parohiile Eparhiei Tulcii, pentru grija purtată și dragostea arătată de către Preasfințitul Părinte Timotei și de credincioșii din cuprinsul Eparhiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.  Sprijinul oferit în cadrul programului, în valoare de aproximativ 16.000 de euro, include: acordarea de burse pentru elevii cu risc de abandon școlar; achiziționarea de rechizite, îmbrăcăminte și alte bunuri de strictă necesitate, menite să susțină nevoile de bază ale copiilor proveniți din medii vulnerabile; susținerea activităților educaționale și extracurriculare; sprijin material pentru familiile cu lipsuri grave.  Acest program reprezintă o lucrare concretă a iubirii creștine, în care Biserica se face aproape de cei mici și vulnerabili, oferindu‑le nu doar sprijin material, ci și nădejde, stabilitate și încredere în viitor”, ne-a transmis pr. Ioan Strat, consilier social al Episcopiei Tulcii.

 

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