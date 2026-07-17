Donare de sânge la o parohie din Ialomiţa

Data: 17 Iulie 2026

Marţi, 14 iulie 2026, Parohia Roșiori I, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomița, a desfășurat o nouă acţiune de donare de sânge din cadrul campaniei umanitare organizată la nivelul Patriarhiei Române cu titlul „Donează sânge, salvează o viață!”

„Dăm slavă lui Dumnezeu, Care a rânduit ca această lucrare a iubirii de aproapele să se desfășoare cu bine și să adune oameni cu suflet mare, gata să dăruiască din timpul și din viața lor pentru a oferi speranță și șansa la viață semenilor aflați în suferință. Adresăm mulțumiri tuturor donatorilor care au răspuns cu generozitate acestei chemări și au ales să transforme câteva clipe din timpul lor într‑un dar neprețuit pentru cei aflați în nevoie. Fiecare donare înseamnă o șansă la viață, un gest de iubire și de responsabilitate creștină”, ne-a transmis pr. Daniel Pană, de la Parohia Roșiori 1.