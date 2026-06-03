Activități educative și recreative dedicate copiilor din Prahova

Data: 03 Iunie 2026

Copiii și tinerii din localitatea Bâra, județul Prahova, au participat la o serie de activități educative și recreative prilejuite de Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie. Manifestările s‑au desfășurat în cadrul celei de‑a treia ediții a evenimentului „Bâra Fest”, organizat de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale din Bucureşti, unde au fost incluse ateliere de creație, jocuri interactive și concursuri. „Noi, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, venim cu mare drag la astfel de activități dedicate copiilor și comunității. Ne bucurăm că aici, la Bâra, am ajuns deja la a treia ediție și că de fiecare dată suntem primiți cu căldură, cu deschidere și cu multă bucurie din partea oamenilor. Astăzi am văzut multă veselie, jocuri, râsete de copii și o atmosferă frumoasă în care toată lumea s‑a simțit bine împreună. Pentru noi, astfel de momente nu sunt doar evenimente, ci ocazii în care ne apropiem unii de alții și în care arătăm că se pot face lucruri bune atunci când există implicare și dorință sinceră de a ajuta”, a declarat Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Parohiei Bâra. „Ne bucurăm că și anul acesta voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au fost alături de comunitatea noastră, iar această activitate dedicată Zilei Copilului a devenit deja o frumoasă tradiție la Bâra. Este a treia ediție organizată împreună și cred că acest lucru spune foarte mult despre continuitatea și implicarea acestor oameni dedicați. Copiii au avut parte de momente frumoase, de activități educative, jocuri și surprize care au adus multă bucurie întregii comunități. Astfel de evenimente îi apropie pe oameni, creează legături între generații și oferă copiilor amintiri frumoase pe care le vor păstra mult timp”, a menționat părintele paroh Dumitru Toma de la Parohia Bâra.

Artista plastică Delia Lungan a susținut un atelier de creație în urma căruia a spus: „Am pregătit o lucrare pe care o realizăm împreună, o pictură care simbolizează copilăria, jocul, speranța și în care fiecare copil contribuie prin imaginația lui la o muncă de echipă. Vom face acest tablou împreună, astfel încât, la final, vom avea într‑adevăr o lucrare realizată în echipă. Copiii s‑au bucurat foarte mult, sunt foarte creativi și le place mult pictura. Îmi place că am descoperit mici talente și mă bucur de pictura minunată pe care au realizat‑o”.

Evenimentul s‑a încheiat într‑un mod festiv. La final, toți copiii au primit daruri din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.