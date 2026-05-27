Acțiune de prevenție și educație sanitară pentru elevii unei școli ilfovene

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat luni, 25 mai, o nouă acțiune în cadrul campaniei de prevenție și educație pentru sănătate. Activitatea s‑a desfășurat la Școala româno‑finlandeză „Al. D. Ghica” din localitatea Moara Vlăsiei, județul Ilfov, și a implicat aproximativ 100 de elevi. Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, să recunoască și să gestioneze situațiile de hărțuire (bullying), dar și importanța igienei orale, a unei posturi corecte și tehnici de prim ajutor.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucureșteni, a declarat: „Această campanie de prevenție și educație pentru sănătate este extrem de importantă pentru dezvoltarea copiilor noștri. Ne dorim ca cei mici să învețe încă de la vârste fragede noțiuni esențiale care le pot proteja sănătatea și chiar viața, de la acordarea primului ajutor până la prevenirea bullyingului și menținerea unei igiene orale corecte. Considerăm că educația pentru sănătate trebuie să înceapă devreme, într‑un mod accesibil și prietenos, pentru ca cei mici să capete încredere, responsabilitate și obiceiuri sănătoase pe termen lung”.

La rândul ei, psihoterapeutul Raluca Simion a adăugat: „Cu cât discutăm mai devreme despre fenomenul de bullying, cu atât copiii își formează noțiuni clare și îl pot recunoaște mai ușor. Dar nu este important doar să îl recunoască, ci și să capete curaj să intervină. Una dintre cele mai mari probleme ale bullyingului este faptul că elevii refuză să vorbească despre asta, se ascund, iar victimele păstrează totul secret. Cu cât le vorbim mai devreme despre aceste situații, cu atât devin mai curajoși să vorbească despre ele”.

Părintele profesor Alexandru Popescu, directorul instituției de învățământ, a punctat despre necesitatea desfășurării acestei activități în școala pe care o conduce: „Ne‑am bucurat că s‑a pus accent și pe acest aspect, pe prevenție și pe combaterea hărțuirii, dar și pentru faptul că am aflat și am văzut cum trebuie să intervenim în situații de urgență, care necesită primul ajutor”.

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent, au fost organizate 82 de acțiuni de care au beneficiat aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova.