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Ziarul Lumina Filantropie Programul „Sănătate pentru sate” a ajuns la Netuș, judeţul Sibiu

Programul „Sănătate pentru sate” a ajuns la Netuș, judeţul Sibiu

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Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 12 Iunie 2026

Arhiepiscopia Sibiului, prin Sectorul social‑filantropic, în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS), a desfășurat miercuri, 10 iunie, o nouă activitate în cadrul Programului Național „Sănătate pentru sate”, inițiat de Patriarhia Română și implementat la nivelul Arhiepiscopiei Sibiului începând cu anul 2016.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, activitatea a fost dedicată celor 50 de elevi ai școlii primare din localitatea Netuş, judeţul Sibiu, și a avut ca obiectiv principal promovarea sănătății orale și prevenirea afecțiunilor dentare încă din copilărie. În cadrul activității, copiii au participat la o ședință de profilaxie dentară și au beneficiat de consultații stomatologice gratuite susținute de doamna doctor Natalia Giușcă, medic stomatolog colaborator al programului. La activitate au mai participat inspectorul eparhial Marius Talmațchi, pr. Florin Țânț, protopopul de Agnita, și pr. Ciprian Constantin, parohul comunității din Netuș.

„Pe parcursul întâlnirii, elevii au primit informații practice privind importanța igienei orale, metodele corecte de periaj dentar, rolul alimentației sănătoase în prevenirea cariilor și necesitatea controalelor periodice la medicul stomatolog. Totodată, fiecare copil a beneficiat de o evaluare a stării de sănătate orală, fiind identificate eventualele probleme care necesită monitorizare sau tratament de specialitate. La finalul activității, copiii au primit pachete de igienă corporală și orală, menite să îi încurajeze să pună în practică recomandările primite și să dezvolte deprinderi sănătoase pentru întreaga viață. Un aspect important al acestei activități îl reprezintă continuitatea îngrijirii medicale oferite beneficiarilor. Astfel, toți copiii consultați sunt invitați în perioada iunie‑iulie 2026 la cabinetul stomatologic al Arhiepiscopiei Sibiului, unde vor putea beneficia în mod gratuit de investigațiile, tratamentele și intervențiile stomatologice necesare, în funcție de recomandările formulate în urma consultațiilor efectuate la Netuș”, au transmis organizatorii.

Aproape 3.000 de beneficiari

De la implementarea sa în Arhiepiscopia Sibiului din anul 2016, Programul „Sănătate pentru sate” a oferit consultații și servicii medicale gratuite la 2.995 de beneficiari. De‑a lungul acestor ani au fost organizate numeroase caravane medicale și activități de prevenție care au inclus consultații de cardiologie, oftalmologie, optometrie, pediatrie, medicină generală, stomatologie, radiologie, chirurgie, hematologie, dermatologie și pneumologie. De asemenea, beneficiarii au avut posibilitatea de a efectua gratuit verificări ale tensiunii arteriale, glicemiei, colesterolului și hemoglobinei, precum și activități de profilaxie dentară.

Prin implicarea voluntarilor, a personalului medical și a slujitorilor Bisericii, Programul „Sănătate pentru sate” continuă să ofere sprijin concret comunităților rurale din județul Sibiu, contribuind atât la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cât și la consolidarea solidarității și responsabilității față de aproapele aflat în nevoie.

 

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