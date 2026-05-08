Donație a Eparhiei Buzăului și Vrancei pentru un centru din Focșani

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 08 Mai 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, miercuri, 6 mai, Centrul de Permanență - Medicină de familie - Dispensar Sud Focșani a primit din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei un electrocardiograf ECG Cardiovit, necesar pentru monitorizarea pacienților care se prezintă în regim de urgență la această unitate medicală.

Dispozitivul, în valoare de 23.781 lei, a fost predat de către pr. Ionuț Constantin, consilier eparhial, împreună cu pr. Aurel Boțan și pr. Oscar Frunză, protoierei ai protoieriilor Focșani I, respectiv Focșani II.

La eveniment au participat cadre medicale și Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani, care a adresat alese mulțumiri Părintelui Arhiepiscop Ciprian și tuturor celor implicați în această acțiune caritabilă.

Inaugurat la 14 decembrie 2022 sub autoritatea Direcției de Asistență Socială Focșani, Centrul de Permanență asigură continuitatea asistenței medicale primare prin tratarea urgențelor minore. Echipa centrului este formată din 9 medici și 13 asistenți medicali, care asigură anual servicii medicale de calitate pentru aproximativ 12.000 de pacienți. 

 

    Fundația medicală „Providența”, în parteneriat cu Policlinica și Spitalul „Providența”, a organizat, în perioada 21-29 aprilie, o caravană medicală în localitatea Mihălă­șeni, județul Botoșani. Evenimentul a marcat și utilizarea cabinetu­lui medical mobil achiziționat recent de Arhiepiscopia Iașilor, care a permis desfășurarea investi­gațiilor direct în comunitate, în condiții optime.

    07 Mai, 2026
    La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor încercați din județul Vrancea, în urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a aprobat, în regim de urgenţă, acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei.

    05 Mai, 2026
    O recentă acțiune a campaniei „Sănătate pentru sate” s-a desfășurat sâmbătă, 25 aprilie, la Școala gimnazială din localitatea Fântânele, județul Prahova. Medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, oftalmologie, chirurgie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și gine­cologie au oferit consultații gratuite. 

    30 Apr, 2026
