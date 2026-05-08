Donație a Eparhiei Buzăului și Vrancei pentru un centru din Focșani

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, miercuri, 6 mai, Centrul de Permanență - Medicină de familie - Dispensar Sud Focșani a primit din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei un electrocardiograf ECG Cardiovit, necesar pentru monitorizarea pacienților care se prezintă în regim de urgență la această unitate medicală.

Dispozitivul, în valoare de 23.781 lei, a fost predat de către pr. Ionuț Constantin, consilier eparhial, împreună cu pr. Aurel Boțan și pr. Oscar Frunză, protoierei ai protoieriilor Focșani I, respectiv Focșani II.

La eveniment au participat cadre medicale și Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani, care a adresat alese mulțumiri Părintelui Arhiepiscop Ciprian și tuturor celor implicați în această acțiune caritabilă.

Inaugurat la 14 decembrie 2022 sub autoritatea Direcției de Asistență Socială Focșani, Centrul de Permanență asigură continuitatea asistenței medicale primare prin tratarea urgențelor minore. Echipa centrului este formată din 9 medici și 13 asistenți medicali, care asigură anual servicii medicale de calitate pentru aproximativ 12.000 de pacienți.