Strângere de fonduri pentru un băiat aflat în suferință

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 27 Mai 2026

Alexandru Vlaicu are 13 ani și luptă zi de zi pentru recuperarea sa. În urma diagnosticului de ependimom de ventricul IV, grad II OMS, o tumoră malignă, viața lui s‑a schimbat complet. Au urmat intervenții neurochirurgicale dificile, complicații severe, radioterapie și luni întregi de spitalizare. Astăzi, Alexandru are nevoie de recuperare neurologică intensivă, terapii specializate și îngrijire permanentă. Pentru a putea avea o șansă reală la tratament și recuperare, inclusiv posibilitatea de a merge într‑o clinică din străinătate, a fost înființată Asociația „Alex și dreptul la viață”.

Scopul asociației este strângerea de fonduri pentru recuperare neurologică și motorie; terapii și tratamente specializate; investigații și reevaluări medicale; echipamente și îngrijiri necesare, precum și posibilitatea continuării tratamentului în străinătate.

Alexandru era un copil vesel, activ și plin de viață. Astăzi, lupta lui este grea, dar prin iubire, sprijin și terapie, va putea recupera pas cu pas tot ceea ce boala i‑a răpit și va avea din nou șansa la o copilărie frumoasă. Orice donație poate face diferența pentru el. Se pot face donații în conturile Asociației „Alex și dreptul la viață”: RO25 RNCB 0073 1858 5083 0001 (lei) și RO89 RNCB 0857 1858 5083 0001 (euro). 

 

