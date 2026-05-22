Profesor Bogdan Constantin Spuză are nevoie de ajutorul nostru

Data: 22 Mai 2026

Constantin Spuză este profesor de matematică la Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Vaslui, are 36 de ani, este căsătorit și are doi copii.

Profesorul urmează să treacă printr‑o nouă intervenție chirurgicală foarte complexă care nu se poate realiza decât la un spital din Modena (Italia), în România neexistând experiența și aparatura necesară unei asemenea proceduri.

Aceasta constă în montarea unui filtru și a unui stent în cel mai scurt timp posibil, viața domnului profesor depinzând de acest lucru. Diagnosticul este de tromboză vena cavă inferioară (înfundată 100%), sindrom posttrombotic și insuficiență venoasă cronică.

Și de această dată, costurile unei astfel de intervenții sunt foarte ridicate (50.000 de euro), depășind cu mult posibilitățile financiare ale familiei. Din puținul celor mulți putem să redăm speranța în viața domnului Bogdan și a familiei sale.

Cei care doresc să‑l ajute o pot face donând în următoarele conturi:

Bogdan Constantin Spuză

Cont în lei: RO46CECEC001946416574711

Cont euro : RO75CECEB000B2EUR2779175

Revolut : RO71REVO0000171165586211