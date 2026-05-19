Proiect social-filantropic la penitenciare din zona București-Ilfov

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 19 Mai 2026

În perioada 14-18 mai 2026, s-a organizat pentru al 4-lea an la rând proiectul social-filantropic „Coeziune socială și comuniune de credință”, la nivelul regiunii București-Ilfov din cadrul Admi­nistrației Naționale a Penitenciarelor. Prima activitate inclusă în cadrul acestui proiect a avut loc joi, 14 mai, la Penitenciarul București-Jilava, din județul Ilfov. 

Activitatea a debutat cu oficierea Acatistului Mântuitorului ­Iisus Hristos, la care au participat aproximativ 20 de persoane private de libertate. La finalul slujbei, aceștia au primit daruri oferite de Parohia Bărbătescu-Vechi din Capitală. Totodată, la Fortul 13 a fost săvârșită slujba Parastasului în memoria mărturisitorilor din perioada regimului comunist. La final, Fun­dația culturală „Memoria” a proiectat filmul-documentar „Antidot la zadar”.

Proiectul a continuat luni, 18 mai, la Penitenciarul-spital București-Rahova, prin oficierea Sfintei Liturghii în capela instituției. Slujba a fost săvârșită de un sobor de preoți, sub protia părintelui Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. La final, mai multe persoane private de libertate au primit diferite daruri.

„Este un folos deosebit pentru beneficiarii noștri, pentru deținuții din sistem, întrucât prin intermediul acestui proiect se desfășoară ac­ti­vități care deschid penitenciarul către comunitate. În același timp, acestea oferă reprezentanților co­muni­tății posibilitatea de a vedea modul în care se desfășoară acti­vitățile din penitenciar și de a în­țelege provocările prin care trec persoanele custodiate pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp. Pentru persoanele private de libertate, aceste activități sunt benefice, deoarece le oferă ocazia de a intra în legătură cu oameni din afara penitenciarului și de a retrăi anumite momente asemănătoare celor din perioada în care se aflau în libertate. Ne dorim să recreăm cât mai multe astfel de momente, deoarece este foarte important ca, pe durata detenției, viața lor să se desfășoare cât mai aproape de coordonatele vieții din afara gratiilor”, a declarat părintele Cristian Antonescu pentru TRINITAS TV.

La rândul său, părintele Cătălin Constantin Caucă, slujitor la capela Penitenciarului București-Rahova, a vorbit despre darurile oferite beneficiarilor: „Darurile au constat, în primul rând, în alimente, dulciuri și fructe. Din punct de vedere duhovnicesc, beneficiarii au primit Noul Testament cu Psalmii, precum și cărți de rugăciune, iconițe și cruciulițe, menite să le aducă bucurie sufletească și sprijin spiritual, inclusiv pentru perioada de după eliberare. Criteriul principal a fost acela de a-i sprijini pe cei care nu sunt vizitați, pe cei fără aparținători sau aflați într-o situație materială precară, aceștia bucurându-se de toate darurile oferite. Mulțu­mim conducerii Penitenciarului Bu­cu­rești-Rahova, care a făcut posibilă desfășurarea acestei ac­ti­vități, precum și conducerii Pe­ni­ten­cia­ru­lui-spital București-Rahova”.

 

    Marți, 12 mai, 20 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi şi un grup de preoţi împreună cu mai mulţi credincioşi din municipiul Galaţi, selectaţi pe baza criteriilor şi condiţiilor speciale pe care trebuie să le îndeplinească donatorul de sânge, au participat la o nouă acţiune de solidaritate umană şi filantropie creştină în beneficiul persoanelor aflate pe patul spitalelor. Campania de donare de sânge s-a realizat în urma cooperării pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos o are cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Galaţi, această instituţie medicală asigurând, de fiecare dată, atât personalul specializat în recoltarea de sânge, cât şi aparatura tehnică necesară. Participanţii la această faptă bună au dorit să aducă un sprijin real semenilor lor care au nevoie urgentă de sânge. Acţiunile de donare de sânge organizate la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos se desfăşoară constant în această eparhie şi se înscriu în cadrul campaniei iniţiate de Patriarhia Română: „Donează sânge, salvează o viață!” 

    Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Aradului a desfă­șurat de curând o nouă acțiune de sprijinire a persoanelor aflate în dificultate, prin distribuirea a 150 de pachete cu alimente de bază către persoane vârstnice, familii numeroase și oameni greu încer­cați de lipsuri și singurătate. Pachetele au conținut produse alimentare esențiale, oferite prin implicarea și generozitatea unor binefăcători. Părintele Bogdan Noghiu, consilier eparhial al Sectorului social-filantropic al Arhi­episcopiei Aradului, a declarat: „Mă bucur că prin oamenii de bine și prin implicarea voluntarilor reușim să continuăm aceste activități și dincolo de momentele festive. Biserica trebuie să rămână aproape de oameni nu doar prin cuvânt, ci și prin faptă, prin pre­zență și prin grija față de cei aflați în nevoie”. Acțiunea a fost sprijinită de parohiile Chișineu-Criș, Sântana, Felnac, Secusigiu, Sânpetru German, Satu Mare, Firiteaz, Fiscut, Sintea Mică, Zărand, Semlac și Șeitin, județul Arad, se arată pe arhiepiscopiaaradului.ro.

    Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a efectuat miercuri, 13 mai, o vizită în comuna Soveja, județul Vrancea, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale și a inspectat zona afectată de incendiul devastator din satul Rucăreni. Această deplasare continuă planul de sprijin inițiat de Centrul eparhial imediat după catastrofa din data de 26 aprilie, când un incendiu violent a distrus în totalitate 29 de locuințe din această comunitate.

