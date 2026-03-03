Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Daruri pentru beneficiarele așezământului social al Mănăstirii Christiana

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 03 Martie 2026

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Protoieria Sector 5 Capitală a oferit luni, 2 martie, daruri persoanelor vârstnice îngrijite la așezământul socio‑medical al Mănăstirii Christiana din Bucu­rești. Acțiunea filantropică a avut loc în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) și cu ocazia venirii primaverii.

Pachetele pregătite au con­ținut produse de igienă personală și au fost oferite persoanelor îngrijite la Mănăstirea Christiana de părintele Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală, împreună cu Violeta Barac, asistent social, și alți ostenitori de la această instituție. De asemenea, doamnele au primit mărțișoare, fructe, flori și iconițe cu Învierea Domnului.

Părintele protoiereu Valer Ulican a subliniat importanța acțiunilor filantropice desfășurate în această perioadă a Postului Mare, evidențiind totodată semnificația lor în contextul Anului comemorativ dedicat sfintelor femei din calendar și cu ocazia venirii primăverii, anotimp ce simbolizează renașterea și speranța.

„Această acțiune și‑a propus să aducă un strop de bucurie doamnelor din acest așezământ monahal, care se bucură de grija atentă și devotamentul monahiilor. În timpul vizitei, le‑am încurajat și le‑am transmis aprecierea noastră pentru răbdarea și înțelepciunea lor. Acțiunea a fost prilejuită de marcarea Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar și de sosirea primăverii, anotimp care simbolizează renașterea, speranța și bucuria reînnoirii. Această inițiativă face parte din seria de proiecte sociale și filantropice desfășurate constant de Biroul de Asistență Socială al Protoieriei Sector 5 Capitală, care oferă sprijin familiilor aflate în dificultate, prin alimente și mese calde. De asemenea, proiectele vizează copiii aflați în risc de abandon școlar, oferindu‑le oportunitatea de a participa la activități educative și de a primi, la începutul anului școlar și în momente speciale, rechizite și ghiozdane, sprijinindu‑i astfel în dezvoltarea intelectuală și integrarea socială”, ne‑a spus părintele protopop Valer Ulican.

Căminul de bătrâni al Mănăstirii Christiana a fost inaugurat la 2 octombrie 2005 și acordă protecție socială în formă institu­țio­nali­zată pentru persoane vârst­nice. Rezidentele beneficiază aici de servicii socio‑medicale în conformitate cu nevoile identificate; consultații de medicină generală, geriatrie, cardiologie, recuperare, psihologie și stomatologie.

 

