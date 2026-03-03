Daruri pentru beneficiarele așezământului social al Mănăstirii Christiana

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Protoieria Sector 5 Capitală a oferit luni, 2 martie, daruri persoanelor vârstnice îngrijite la așezământul socio‑medical al Mănăstirii Christiana din Bucu­rești. Acțiunea filantropică a avut loc în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) și cu ocazia venirii primaverii.

Pachetele pregătite au con­ținut produse de igienă personală și au fost oferite persoanelor îngrijite la Mănăstirea Christiana de părintele Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală, împreună cu Violeta Barac, asistent social, și alți ostenitori de la această instituție. De asemenea, doamnele au primit mărțișoare, fructe, flori și iconițe cu Învierea Domnului.

Părintele protoiereu Valer Ulican a subliniat importanța acțiunilor filantropice desfășurate în această perioadă a Postului Mare, evidențiind totodată semnificația lor în contextul Anului comemorativ dedicat sfintelor femei din calendar și cu ocazia venirii primăverii, anotimp ce simbolizează renașterea și speranța.

„Această acțiune și‑a propus să aducă un strop de bucurie doamnelor din acest așezământ monahal, care se bucură de grija atentă și devotamentul monahiilor. În timpul vizitei, le‑am încurajat și le‑am transmis aprecierea noastră pentru răbdarea și înțelepciunea lor. Acțiunea a fost prilejuită de marcarea Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar și de sosirea primăverii, anotimp care simbolizează renașterea, speranța și bucuria reînnoirii. Această inițiativă face parte din seria de proiecte sociale și filantropice desfășurate constant de Biroul de Asistență Socială al Protoieriei Sector 5 Capitală, care oferă sprijin familiilor aflate în dificultate, prin alimente și mese calde. De asemenea, proiectele vizează copiii aflați în risc de abandon școlar, oferindu‑le oportunitatea de a participa la activități educative și de a primi, la începutul anului școlar și în momente speciale, rechizite și ghiozdane, sprijinindu‑i astfel în dezvoltarea intelectuală și integrarea socială”, ne‑a spus părintele protopop Valer Ulican.

Căminul de bătrâni al Mănăstirii Christiana a fost inaugurat la 2 octombrie 2005 și acordă protecție socială în formă institu­țio­nali­zată pentru persoane vârst­nice. Rezidentele beneficiază aici de servicii socio‑medicale în conformitate cu nevoile identificate; consultații de medicină generală, geriatrie, cardiologie, recuperare, psihologie și stomatologie.