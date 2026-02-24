Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Atelier de creație la cantina socială „Sfânta Filofteia” din București

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Filantropie
Un articol de: Cristina Untaru - 24 Feb 2026

La sediul cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a avut loc joi, 19 februarie, un atelier creativ dedicat beneficiarilor și voluntarilor instituției, desfășurat în cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”.

Evenimentul a fost coordonat de Laura Neagoe, care a propus participanților o provocare inedită: descoperirea tehnicii de filtuire sau împâslire a lânii cu ajutorul acelor speciale. Beneficiarii și voluntarii au învățat, pas cu pas, cum să transforme lâna colorată și formele din polistiren în mici bijuterii realizate manual, ce pot fi dăruite ca mărțișoare. Cu multă pasiune și răbdare, coordonatoarea atelierului a explicat fiecare etapă a procesului, încurajând creativitatea și exprimarea liberă. Actrița Laura Neagoe locuiește în orașul Breaza, unde susține constant ateliere de creativitate pentru copii și pentru alte persoane interesate de activități artistice. Aceasta a venit special la București pentru a fi alături de comunitatea Cantinei „Sfânta Filofteia” și pentru a aduce nu doar materiale de lucru, ci și mult entuziasm.

Chiar dacă afară iarna și‑a făcut simțită prezența prin ninsoare și drumuri greu circulabile, în interior, atmosfera a fost una luminoasă, de primăvară. Atelierul a fost completat de sărbătorirea zilelor de naștere ale persoanelor născute în luna februarie, conform tradiției întâlnirilor lunare ale membrilor cantinei. Prin astfel de activități, cantina socială „Sfânta Filofteia” rămâne un spațiu al solidarității și al bucuriei împărtășite, indiferent de vârstă.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti  -   Asociația Diaconia filiala Sector 4  -   atelier de creatie
