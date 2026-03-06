Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activitate social‑filantropică pentru mamele și bunicile de la Căminul „Sfânta Parascheva” din Iași

Data: 06 Martie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, Protopopiatul Iași I a organizat, în data de 5 martie 2026, o activitate social‑filantropică ce face parte din proiectul „Mamă, te iubesc...”, desfășurată la Căminul de bătrâni „Sfânta Parascheva”‑Copou, din municipiul Iași.

Activitatea a evidențiat importanța dragostei și a grijii față de aproapele, valori fundamentale ale credinței creștine. Mamele și bunicile aflate în cămin au primit darurile cu emoție și recunoștință, iar întâlnirea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de bucurie și căldură sufletească.

„Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, am dorit să aducem un strop de bucurie și mângâiere sufletească mamelor și bunicilor aflate în acest așezământ. În cadrul vizitei, le‑au fost oferite flori, icoane cu Maica Domnului, dulciuri și Acatistul Bunei Vestiri, ca semn de dragoste, respect și recunoștință”, a declarat părintele protopop Florin Călugăru.

 

