Activitate social‑filantropică pentru mamele și bunicile de la Căminul „Sfânta Parascheva” din Iași

Data: 06 Martie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, Protopopiatul Iași I a organizat, în data de 5 martie 2026, o activitate social‑filantropică ce face parte din proiectul „Mamă, te iubesc...”, desfășurată la Căminul de bătrâni „Sfânta Parascheva”‑Copou, din municipiul Iași.

Activitatea a evidențiat importanța dragostei și a grijii față de aproapele, valori fundamentale ale credinței creștine. Mamele și bunicile aflate în cămin au primit darurile cu emoție și recunoștință, iar întâlnirea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de bucurie și căldură sufletească.

„Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, am dorit să aducem un strop de bucurie și mângâiere sufletească mamelor și bunicilor aflate în acest așezământ. În cadrul vizitei, le‑au fost oferite flori, icoane cu Maica Domnului, dulciuri și Acatistul Bunei Vestiri, ca semn de dragoste, respect și recunoștință”, a declarat părintele protopop Florin Călugăru.