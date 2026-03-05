Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Filantropie Campanie pentru o locuință decentă și continuarea studiilor

Campanie pentru o locuință decentă și continuarea studiilor

Filantropie
Data: 05 Martie 2026

Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor lansează un apel la solidaritate pentru sprijinirea lui Lucian Feraru, un elev care, în ciuda unor condiții de trai extrem de dificile, își continuă studiile și își dorește să își construiască un viitor.

Lucian locuiește împreună cu mama și frații săi într‑o locuință modestă, fără acces la electricitate, apă curentă sau grup sanitar. Spațiul este foarte restrâns, familia folosind, practic, o singură cameră, iar condițiile de locuire sunt precare: încălzirea se face cu o sobă veche, pereții sunt afumați, iar mobilierul este aproape inexistent. În lipsa unui pat, unul dintre copii doarme pe jos.

Situația financiară a familiei este extrem de fragilă. Venitul lunar este de aproximativ 270 de lei, provenind doar din alocația unuia dintre copii. Mama suferă de diabet și are probleme serioase de sănătate, ceea ce îi limitează posibilitatea de a lucra. În aceste condiții, frații lui Lucian muncesc cu ziua pentru a contribui la întreținerea familiei și pentru ca el să poată continua școala, plătind taxele aferente cheltuielilor de cămin ale liceului.

Pentru a‑i oferi lui Lucian șansa de a trăi și de a învăța în condiții decente, Departamentul Minorități, prin Asociația CRESC, a inițiat o campanie pentru construirea unei case modulare simple pentru familie.

Obiectivul campaniei este construirea unei locuințe modulare racordate la toate utilitățile; Cost total estimat: 15.000 de euro.

Chiar și o contribuție mică poate aduce speranță și stabilitate în viața acestui copil.

Cum se poate ajuta?

Prin donații directe în contul Asociației CRESC (asociația prin care Departamentul Minorități desfășoară această acțiune):

IBAN: RO51RNCB0178181068520001

Mențiune: „Lucian”.

 

campanie  -   filantropie  -   ajutor umanitar
