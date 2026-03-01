„Mărțișorul prieteniei”, activități educativ‑creative la Deva

O activitate educativ‑creativă dedicată începutului primăverii a fost organizată, în 27 februarie, în cadrul parteneriatului încheiat între eparhia hunedoreană și Asociația Handicapaților Neuromotori, județul Hunedoara, filiala Deva. Beneficiarii serviciului social „Centrul de zi pentru copii” al Episcopiei Devei și Hunedoarei, însoțiți de personal, au efectuat o vizită la sediul asociației, în vederea realizării unor activități creative comune, cu scop de promovare a incluziunii sociale, a solidarității și a respectului reciproc, de dezvoltare a spiritului de toleranță și empatie, precum și de stimulare a comunicării și colaborării între generații.

Cele două grupuri au creat „mărțișoarele prieteniei”, menite să dezvolte relații interpersonale armonioase și să promoveze activitățile incluzive dedicate grupurilor vulnerabile din comunitate.