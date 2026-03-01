Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie „Mărțișorul prieteniei”, activități educativ‑creative la Deva

„Mărțișorul prieteniei”, activități educativ‑creative la Deva

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Adriana Lupei - 01 Martie 2026

O activitate educativ‑creativă dedicată începutului primăverii a fost organizată, în 27 februarie, în cadrul parteneriatului încheiat între eparhia hunedoreană și Asociația Handicapaților Neuromotori, județul Hunedoara, filiala Deva. Beneficiarii serviciului social „Centrul de zi pentru copii” al Episcopiei Devei și Hunedoarei, însoțiți de personal, au efectuat o vizită la sediul asociației, în vederea realizării unor activități creative comune, cu scop de promovare a incluziunii sociale, a solidarității și a respectului reciproc, de dezvoltare a spiritului de toleranță și empatie, precum și de stimulare a comunicării și colaborării între generații.

Cele două grupuri au creat „mărțișoarele prieteniei”, menite să dezvolte relații interpersonale armonioase și să promoveze activitățile incluzive dedicate grupurilor vulnerabile din comunitate. 

 

