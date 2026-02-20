„Ajută un bătrân să zâmbească” a ajuns în județul Buzău

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 20 Feb 2026

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române, a continuat joi, 19 februarie, în mai multe parohii din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. În contextul perioadei dificile cauzate de ninsoarea abundentă, acțiunile social‑filantropice au venit în sprijinul mai multor persoane vârstnice aflate în evidența Biroului de asistență socială care au beneficiat de lemne pentru foc.

De această dată, Federația Filantropia, coordonată de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal în cadrul Sectorului social‑filantropic al Patriarhiei Române și președinte al federației, a oferit ajutor pentru 50 de vârstnici din parohiile Lipia II, Săhăteni și Ulmeni, județul Buzău. Fiecare beneficiar a primit câte un metru cub de lemne pentru încălzirea locuinței.  

„Această acțiune face parte din campania «Ajută un bătrân să zâmbească», prin care, în sezonul rece, încercăm să aducem puțină alinare și căldură în locuințele bătrânilor vulnerabili. Ne aflăm în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, unde se regăsesc beneficiari ai Fundației Filantropia. De această dată oferim câte un metru cub de lemne pentru 50 de bătrâni vârstnici vulnerabili din mai multe parohii buzoiene. În perioada următoare vor continua și alte activități similare”, a explicat părintele consilier patriarhal pentru TRINITAS TV.

De asemenea, părintele protopop Cătălin Andreiu, de la Protoieria Buzău I, a adresat cuvinte de mulțumire tuturor celor care au sprijinit desfășurarea acestei campanii minunate din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

„Ne‑am bucurat cu toții, mai ales că vremea și‑a arătat colții după cel mai sever episod de iarnă din acest an, din cauza căruia mulți oameni au rămas fără provizii de lemne. Ajutorul primit a fost pentru ei o adevărată alinare, care le oferă șansa de a trece mai ușor peste iarnă. Mulțumim Federației Filantropia, părintelui Ciprian Ion Ioniță și tuturor voluntarilor care au făcut posibilă desfășurarea campaniei, aducând nu doar un zâmbet pe chipurile bătrânilor, ci și o lacrimă de bucurie în colțul ochiului lor”, a spus părintele protopop.

Mai multe detalii despre proiectele social‑filantropice a Federației Filantropia sunt disponibile pe pagina de Facebook: Federația Filantropia, pe site‑ul federatia‑filantropia.ro sau la adresa de email: office@federatia‑filantropia.ro.

 

