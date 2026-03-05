Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Activități social‑filantropice la începutul Postului Mare

Un articol de: Eduard Murariu - 05 Martie 2026
Un articol de: Eduard Murariu - 05 Martie 2026

În prima săptămână a Sfântului și Marelui Post au fost organizate mai multe evenimente social‑filantropice și duhovnicești la parohii și instituții sociale din județul Dâmbovița. Activitățile desfășurate cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, au urmărit ajutorarea semenilor aflați în nevoi și mărturisirea dreptei credințe.

O familie din localitatea Nucet, a cărei locuință a fost grav afectată de un incendiu devastator, a primit, la inițiativa chiriarhului, suma de 7.000 de lei din fondurile eparhiei. Această sumă este necesară pentru nevoile imediate ale familiei care se confruntă cu pierderi materiale semnificative.

La Apartamentul social protejat „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Social Creștin din Târgoviște a avut loc vineri, 27 februarie, o acțiune filantropică. Cu sprijinul parohiilor Gorgota, „Izvorul Tămăduirii”, Lemnul, Mănești și Pucheni din Protoieria Târgoviște Nord, s‑a achiziționat o mașină de spălat rufe care va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru copiii găzduiți aici. La această activitate înscrisă în programul social eparhial au participat preoții și cântăreții parohiilor, precum și tineri care se implică constant în proiectele social‑filantropice ale Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Vulcana Pandele a organizat, în prima săptămână din Post, cea de‑a patra ediție a Târgului mărțișorului. Evenimentul, desfășurat în cadrul parteneriatului Școală‑Biserică, a avut scop caritabil, suma care s‑a strâns fiind folosită pentru ajutorarea unor persoane nevoiașe.

În Parohia Potlogeni, Protoieria Găești, au fost organizate în Duminica Ortodoxiei două activități filantropice. Părintele Georgian Leonard Ionescu a vizitat Azilul de bătrâni din Patroaia Deal, unde a oferit flori și dulciuri vârstnicilor din această instituție. De asemenea, au fost oferite alimente și materiale igienico‑sanitare unor familii nevoiașe din parohie.

Tot în Duminica Ortodoxiei, în Parohia Ocnița I a fost organizată prima ediție a procesiunii „Icoana din sufletul tău”. La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii s‑au îndreptat împreună cu preoții până în centrul comunei, unde a fost săvârșită slujba Aghesmei mici. La acest eveniment au luat parte și Eduard Barcău, primarul comunei Ocnița; prof. Alina Nisipeanu, directorul Școlii Gimnaziale Ocnița; prof. Petruța Lambru, profesor de religie; precum și numeroși tineri și elevi. La final, s‑a oferit o agapă la trapeza parohială.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
