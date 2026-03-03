Lemne pentru foc oferite familiilor nevoiaşe din judeţul Galaţi

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, în fiecare an, perioada Postului Mare constituie un nou prilej de a înmulţi rugăciunea şi fapta bună. O sută de metri steri de lemne pentru foc au fost pregătiţi la Gospodăria‑anexă din cadrul Mănăstirii „Sfântul Trifon”-Şendreni, judeţul Galaţi, pentru a fi transportaţi către familiile nevoiaşe din judeţul Galaţi, unele dintre acestea greu afectate şi de inundaţiile din 2024. Mai multe familii nevoiaşe din localitatea Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, au primit sâmbătă, 28 februarie, câte doi metri steri de lemne pentru foc. Acestea au fost preluate mai întâi de reprezentanţii Protoieriei Covurlui şi apoi distribuite la aproximativ 50 de familii nevoiaşe. Acest sprijin este o continuare a programului social‑filantropic implementat de Arhiepiscopia Dunării de Jos anul trecut, prin care peste 3.000 de familii sinistrate au primit, fiecare, câte un metru ster de lemne de fag pentru sezonul rece.