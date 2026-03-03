Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lemne pentru foc oferite familiilor nevoiaşe din judeţul Galaţi

Lemne pentru foc oferite familiilor nevoiaşe din judeţul Galaţi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 03 Martie 2026

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, în fiecare an, perioada Postului Mare constituie un nou prilej de a înmulţi rugăciunea şi fapta bună. O sută de metri steri de lemne pentru foc au fost pregătiţi la Gospodăria‑anexă din cadrul Mănăstirii „Sfântul Trifon”-Şendreni, judeţul Galaţi, pentru a fi transportaţi către familiile nevoiaşe din judeţul Galaţi, unele dintre acestea greu afectate şi de inundaţiile din 2024. Mai multe familii nevoiaşe din localitatea Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, au primit sâmbătă, 28 februarie, câte doi metri steri de lemne pentru foc. Acestea au fost preluate mai întâi de reprezentanţii Protoieriei Covurlui şi apoi distribuite la aproximativ 50 de familii nevoiaşe. Acest sprijin este o continuare a programului social‑filantropic implementat de Arhiepiscopia Dunării de Jos anul trecut, prin care peste 3.000 de familii sinistrate au primit, fiecare, câte un metru ster de lemne de fag pentru sezonul rece.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
