Caravana oftalmologică a Patriarhiei Române în Protopopiatul Sascut, Bacău

Credincioși din douăsprezece parohii din comunele Stănișești, Vultureni și Motoșeni, județul Bacău, au fost consultați în zilele de 17 și 18 februarie 2026, la Școala nr. 2 din localitatea Slobozia, comuna Stănișești, care a găzduit o amplă acțiune filantropică cu profund impact social și duhovnicesc, desfășurată în cadrul proiectului „Ajută un bătrân să zâmbească”, inițiat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Protopopiatului Sascut și al Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”‑Hârja, care își desfășoară activitatea în cadrul parohiilor din zonă.

În cele două zile de activitate intensă, 100 de persoane vârstnice din cele 12 comunități au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, precum și de ochelari de vedere oferiți fără nici un cost, aducând astfel lumină nu doar ochilor, ci și inimilor celor sprijiniți.

La eveniment a participat și părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia, care a apreciat modelul de bună practică reprezentat de această colaborare locală și a încurajat continuarea proiectelor cu impact direct asupra persoanelor vârstnice, într‑un context social tot mai fragil.

Evenimentul a fost rezultatul unui parteneriat activ și binecuvântat între Protopopiatul Sascut, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”‑Hârja și Federația Filantropia, arătând cât de rodnică poate fi lucrarea socială atunci când instituțiile locale colaborează pentru binele aproapelui.

Primăria Stănișești, Școala Gimnazială Stănișești și Parohia Slobozia II Bacău, prin preotul paroh Marian Grama, alături de preoții celor douăsprezece parohii, au sprijinit consistent organizarea activității, implicându‑se activ în identificarea și informarea beneficiarilor, precum și în logistica necesară derulării evenimentului, demonstrând deschidere față de inițiativele sociale derulate sub egida Bisericii.