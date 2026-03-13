Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sprijin pentru copiii Centrului „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Filantropie
Un articol de: Laura Irimia - 13 Martie 2026

La Centrul de zi pentru copii „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut loc luni, 9 martie, o acțiune social‑filantropică dedicată sprijinirii copiilor proveniți din familii vulnerabile, precum și o serbare organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Cei 35 de copii care sunt sprijiniți de Centrul „Sfânta Sofia” beneficiază de sprijin financiar pe tot parcursul anului școlar 2025‑2026, în cadrul proiectului „Brațele părintești”, implementat de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. În acest context, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a oferit burse sociale pentru copiii beneficiari ai centrului, proveniți din familii defavorizate. Sprijinul acordat a constat în pachete cu rechizite școlare, produse alimentare și bunuri de igienă personală, menite să contribuie la susținerea activităților educaționale și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale acestora.

Copiii centrului au pregătit un moment festiv dedicat mamelor și bunicilor lor. În cadrul serbării, aceștia, îndrumați de profesoara de canto Lucica Vîlcan, voluntară a centrului, au prezentat un program artistic alcătuit din cântece, poezii și momente interpretate la pian, exprimându‑și recunoștința și dragostea față de cele care îi îngrijesc și îi sprijină zi de zi. La finalul programului artistic, copiii au oferit mamelor și bunicilor flori confecționate de ei în cadrul atelierelor de creație desfășurate la centru, gest care a adus emoție și bucurie tuturor celor prezenți. Prin această activitate, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Sofia” continuă misiunea de a sprijini copiii aflați în dificultate și de a promova valorile solidarității, educației și respectului față de familie. Acțiunea evidențiază, totodată, colaborarea dintre instituțiile Bisericii Ortodoxe Române în susținerea proiectelor sociale dedicate comunităților aflate în nevoie.

 

