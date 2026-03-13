Sprijin pentru copiii Centrului „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor

La Centrul de zi pentru copii „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut loc luni, 9 martie, o acțiune social‑filantropică dedicată sprijinirii copiilor proveniți din familii vulnerabile, precum și o serbare organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Cei 35 de copii care sunt sprijiniți de Centrul „Sfânta Sofia” beneficiază de sprijin financiar pe tot parcursul anului școlar 2025‑2026, în cadrul proiectului „Brațele părintești”, implementat de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. În acest context, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a oferit burse sociale pentru copiii beneficiari ai centrului, proveniți din familii defavorizate. Sprijinul acordat a constat în pachete cu rechizite școlare, produse alimentare și bunuri de igienă personală, menite să contribuie la susținerea activităților educaționale și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale acestora.

Copiii centrului au pregătit un moment festiv dedicat mamelor și bunicilor lor. În cadrul serbării, aceștia, îndrumați de profesoara de canto Lucica Vîlcan, voluntară a centrului, au prezentat un program artistic alcătuit din cântece, poezii și momente interpretate la pian, exprimându‑și recunoștința și dragostea față de cele care îi îngrijesc și îi sprijină zi de zi. La finalul programului artistic, copiii au oferit mamelor și bunicilor flori confecționate de ei în cadrul atelierelor de creație desfășurate la centru, gest care a adus emoție și bucurie tuturor celor prezenți. Prin această activitate, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Sofia” continuă misiunea de a sprijini copiii aflați în dificultate și de a promova valorile solidarității, educației și respectului față de familie. Acțiunea evidențiază, totodată, colaborarea dintre instituțiile Bisericii Ortodoxe Române în susținerea proiectelor sociale dedicate comunităților aflate în nevoie.