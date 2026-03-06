Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Daruri pentru beneficiarii Centrului de îngrijire Luxab

Data: 06 Martie 2026
Data: 06 Martie 2026

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au desfășurat joi, 5 martie, o activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din Capitală. Beneficiarii centrului rezidențial din Capitală au primit din partea studenților masteranzi mărțișoare, flori, fructe, cărți de rugăciune și iconițe cu chipul Maicii Domnului.

La activitate a participat și părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, care a subliniat importanța acestor evenimente filantropice în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine: „Ca în fiecare an, la Centrul Luxab din București se organizează o serie de evenimente cu ocazia venirii primăverii. În preajma zilei de 8 martie a fost organizată aici încă o acțiune foarte frumoasă. Având în vedere că ne aflăm în Anul pastorației familiei creștine, este important să subliniem faptul că familia creștină este formată din totalitatea oamenilor. Iată că, de această dată, în familia noastră de la Centrul Luxab au venit studenții Facultății de Teologie și au adus bucurie rezidenților”.

Tania Ivan, directoarea Căminului de bătrâni Luxab, a apreciat în mod deosebit gestul studenților, subliniind impactul pozitiv pe care astfel de acțiuni îl au asupra beneficiarilor centrului: „Astăzi am avut bucuria să‑i avem invitați pe masteranzii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ai programului «Spiritualitate creștină și viață sănătoasă». Ne‑au bucurat cu daruri pe care le‑au pregătit cu multă dragoste pentru beneficiarii centrului nostru. Doamnele au fost foarte încântate să primească atâta atenție, grijă și multe vorbe frumoase. A fost o zi minunată, așa cum de fiecare dată încercăm să le oferim tuturor celor care sunt cazați la noi în centru. Mulțumim pe această cale tuturor celor implicați și îi mai așteptăm și cu alte ocazii să ne calce pragul și să ne bucure de câte ori vor avea ocazia”.

 

