Acțiune socială în localitatea tulceană Hamcearca

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a efectuat joi, 9 septembrie, o vizită cu scop filantropic în filia Hamcearca a Parohiei Nifon, județul Tulcea.

Preasfinția Sa s-a întâlnit cu reprezentanții primăriei din localitate și cu părinții celor 80 de copii de la Școala Gimnazială Hamcearca - care cuprinde copiii din localitățile Hamcearca, Nifon, Balabancea și cătunul Căprioara -, pe care i-a binecuvântat prin oficierea unei slujbe de sfințire a apei, rostind și un cuvânt de învățătură.

Cei 80 de copii prezenți, de la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VI-a, au primit din partea Centrului eparhial ghiozdane echipate cu rechizitele necesare pentru noul an școlar, iar din partea parohiei, pachete cu alimente. Episcopia Tulcii a inițiat încă din anul 2019 un program social­-edu­ca­țional prin care copiii din lo­ca­li­tă­țile cele mai defavorizate ale ju­dețului sunt sprijiniți material la începerea noului an școlar.