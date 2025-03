O nouă acțiune de binefacere în Prahova

Acțiunile umanitare desfășurate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale în cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” au fost intensificate în perioada Postului Mare. Un vârstnic vulnerabil din localitatea prahoveană Lacu Turcului a primit sâmbătă, 15 martie 2025, un aragaz și o sursă de electricitate după ce, în urmă cu o lună, voluntarii i-au oferit lemne pentru foc.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, a evidențiat importanța și impactul acestei ultime acțiuni: „Astăzi am desfășurat o activitate frumoasă și am reușit să venim în sprijinul unei persoane vârstnice. Așa cum i-am promis în activitățile anterioare, când am mai vizitat-o, i-am oferit un aragaz și o butelie de gaz pentru a putea găti. Totuși, avea nevoie și de o sursă de curent, iar cu ajutorul părintelui paroh, s-a rezolvat și acest aspect. De asemenea, i-am oferit și o tunsoare pentru un plus de îngrijire și confort. Este important să ne implicăm în comunitate și să sprijinim persoanele aflate într-o perioadă dificilă a vieții”.

La rândul său, părintele paroh Dragoș Ioniță de la Parohia Lacu Turcului a adăugat: „Aceste activități sunt importante deoarece, prin ele, respectăm porunca Mântuitorului de a ne ajuta semenii. În Pilda Înfricoșătoarei Judecăți, Mântuitorul Iisus Hristos nu îi întreabă pe oameni câte păcate au făcut, ci îi judecă în funcție de faptele săvârșite. El spune: «Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut», subliniind astfel importanța ajutorării celor aflați în nevoie. Este esențial să ne sprijinim aproapele și să fim un exemplu pentru cei din jur. Cel mai bun mod de a învăța pe cineva ceva este prin puterea exemplului personal”.

Campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult” a fost implementată până acum în 22 de județe din România. Prin intermediul ei, au fost desfășurate peste 550 de acțiuni umanitare, aducând sprijin celor aflați în nevoie și promovând solidaritatea în comunități.