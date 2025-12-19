Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Colinde și daruri pentru vârstnici la Cantina „Sfânta Filofteia”

Filantropie
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 19 Decembrie 2025

Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, sala de mese a Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a devenit joi, 18 noiembrie, un spațiu al întâlnirii dintre generații, al dăruirii și al speranței. În cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, un demers dedicat aducerii de bucurie și atenție vârstnicilor beneficiari ai serviciilor cantinei, aceștia au primit vizita colindătorilor de la Asociația Studenți pentru viață. Colindele interpretate cu sensibilitate și dăruire au creat momente de profundă emoție, aducând zâmbete și lacrimi de bucurie pe chipurile tuturor celor prezenți. Gazdele au întâmpinat colindătorii cu biscuiți și ceai cald, într-un gest simplu, dar plin de semnificație, iar vârstnicii au răspuns cu aplauze și cuvinte de mulțumire colindelor, impresionați de entuziasmul, tinerețea și talentul celor care le-au trecut pragul.

Totodată, elevii Colegiului Național „I. L. Caragiale” din București, coordonați de prof. Manuela Chesaru, au oferit daruri constând în pachete cu produse de igienă personală și produse de curățenie pregătite cu grijă pentru fiecare beneficiar al serviciilor cantinei. Gestul lor a fost primit cu recunoștință și a subliniat, încă o dată, importanța educației pentru solidaritate și implicare socială.

Prin astfel de întâlniri, Cantina socială „Sfânta Filofteia” își continuă misiunea de a oferi nu doar hrană, ci și sprijin sufletesc, apropiere și demnitate, demonstrând că, atunci când generațiile se întâlnesc, se naște o comunitate mai unită și mai atentă la nevoile celor vulnerabili. 

 

