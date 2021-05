Daruri pentru 130 de persoane defavorizate din parohii ilfovene

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat, la finalul săptămânii trecute, o nouă acțiune de ajutorare, parte a campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!” Peste 130 de persoane provenind din cinci parohii ilfovene, din comunele Nuci şi Moara Vlăsiei, au primit încălțăminte și alte daruri. Valoarea produselor oferite în cadrul acestei acţiuni a fost de aproximativ 15.000 de lei.

Dănuţ Prună, coordonatorul voluntarilor bucureşteni, a afirmat: „Campania desfăşurată de noi aduce în continuare multă bucurie persoanelor aflate în dificultate. Activităţile noastre de binefacere se adresează tuturor. Încercăm prin aceste acţiuni să ne apropiem de oameni, să îi sprijinim, să ne rugăm Milostivului Dumnezeu pentru o viață mai bună şi pentru mântuirea lor. Am încercat să ne concentrăm eforturile asupra familiilor, în special asupra celor cu mulţi copii. Părinţii unor familii numeroase se descurcă foarte greu şi nu reușesc să își mai găsească un loc de muncă stabil în mediul rural. Cu toate acestea, deşi situaţia lor este dificilă, nu este lipsită de speranţă. Am văzut ridicându-se din mijlocul unor asemenea familii creștine preoți și medici minunați, dedicaţi slujirii Domnului și aproapelui, dar și juriști, ingineri, poliţişti sau chiar aviatori, fiecare deosebit de priceput în meseria sa. Am ajuns în parohiile ­ilfovene Merii Petchii, Micșuneștii Mari, Pășcani, Moara Săracă și Canela şi am reuşit să aducem multă bucurie atât copiilor, cât și adulților prin ceea ce le-am oferit. Astfel de activități nu s-ar putea desfășura fără sprijinul preoților care îşi cunosc cel mai bine comunităţile”.

De asemenea, părintele Cornel Enache, de la Parohia Moara Săracă, a adăugat: „Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale continuă să ajute chiar şi după sărbătorile pascale. Acest fapt demon­strează încă o dată că Biserica este alături de oameni în orice vreme și în orice loc. La activitate au participat, în calitate de beneficiari, persoane nevoiașe, copii, elevi din ciclurile primar şi gimnazial şi mămici. Au fost ajutate și persoane care nu sunt neapărat lipsite de posibilități, dar care au luat cunoștință de această acțiune şi s-au putut bucura la rândul lor de daruri”.

„Gestul făcut de voluntari a fost deosebit de nobil prin prisma darurilor pe care le-au primit copiii și adulții din parohia noastră. Este pentru prima dată când aceştia poposesc aici”, a spus şi părintele Ştefan Niţă de la Parohia Păşcani.

De la începutul campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”, voluntarii bucureşteni au desfășurat 285 de acțiuni social-filantropice. Au fost distribuite produse alimentare de strictă necesitate, produse de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, electrocasnice, măști de protecție și cărți de rugăciuni, toate în valoare de peste 615.000 de lei.