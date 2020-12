Daruri pentru copii din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale

Decembrie este considerată în societatea contemporană drept „luna cadourilor”, în această perioadă, cei mici fiind în centrul atenţiei. Spre familii nevoiașe şi-au îndreptat din nou paşii voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale, care în ajun de Moş Nicolae au adus zâmbetul pe chipurile copiilor din şapte localităţi.

Darurile pentru cei mici de sărbătoarea Sfântului Nicolae au ajuns sâmbătă, 5 decembrie, la 300 de copii din localităţile Bâra, Lacul Turcului, Sălciile și Meri din județul Prahova, respectiv Balta Neagră, Nuci și Moara Vlăsiei din județul Ilfov. Aceştia au primit pachete cu alimente, dulciuri şi sucuri, ne-a transmis Dănuţ Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii ­Neamului.

„În ajun de Sfântul Nicolae am căutat să aducem bucurie pe fețele acestor copii, care ne-au așteptat cu brațele deschise, pentru că știm că cea mai mare bucurie a copiilor este să primească daruri în ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae. Ei își pregătesc cu multă atenţie ghe­tuțele, le pun lângă ușă și așteaptă cu nerăbdare darurile lui Moş Nicolae. Noi am căutat să le aducem această bucurie, fiind anul acesta mesagerii Sfântului Nicolae. Am mers în șapte localități şi am ajutat aproximativ 300 de copii. Bucuria a fost cu atât mai mare pentru că a fost o zi specială pentru noi, fiind ziua voluntarilor”, a spus coordonatorul voluntarilor, Dănuţ Prună.

Preoţii din parohiile unde voluntarii au reuşit să ajungă în cadrul acestei acţiuni şi care au contribuit la desfăşurarea ei în condiţii optime şi-au arătat recunoştinţa faţă de cei care de multe ori în această perioadă de încercare pentru ţara noastră au făcut eforturi deosebite pentru a aduce alinare celor nevoiaşi şi deznădăjduiți.

Această acțiune a voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului a avut loc în cadrul campaniei social-filantropice „Implică-te, împreună reușim mai mult!” Darurile au fost oferite atât cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, cât și al Zilei Internaționale a Voluntarilor, marcată în fiecare an în data de 5 decembrie.