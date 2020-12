Daruri pentru copii și vârstnici de la voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au continuat, în luna cadourilor, acțiunile de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate. În cadrul proiectului „Implică‑te, împreună reușim mai mult!”, în perioada 22‑25 decembrie 2020, peste 400 de persoane au primit alimente pentru masa de Crăciun, produse igienico‑sanitare și haine necesare în sezonul rece.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat vineri, 25 decembrie 2020, o acțiune filantropică prin care 150 de persoane din localitatea Ghermănești, județul Ilfov, și localitatea Cioceni, județul Prahova, au primit alimente de bază și produse de igienă. Acțiunea din ziua Nașterii Domnului face parte din proiectul „Implică-te, împreună reușim mai mult!”.

„Astăzi, în zi de sărbătoare, am reușit să bucurăm 150 de persoane. Este important să ne gândim dacă și alții au ce pune pe masă în ziua de Crăciun. După această activitate social-filantropică revenim acasă și servim masa împreună cu familiile noastre, plini de bucurie sufletească pentru că am reușit să oferim un Crăciun fericit acestor persoane defavorizate”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale.

O acțiune similară, din cadrul aceluiași proiect, s-a desfășurat și în Ajunul Crăciunului în parohiile prahovene Meri și Bâra și în localitatea Balta Neagră, județul Ilfov, unde alte 150 de persoane cu posibilități materiale reduse au primit alimente necesare pentru masa de Crăciun, dulciuri, precum și produse de igienă. „Am continuat în această perioadă faptele de milostenie. Am reușit să bucurăm bătrâni și familii cu foarte mulți copii. Am întâlnit bătrâni care nu se mai puteau ridica din pat și care nu mai erau vizitați de nimeni. De asemenea, am oferit daruri unor familii cu mulți copii care trăiesc la limita subzistenței. Este un sprijin și o încurajare care îi ajută să meargă mai departe, îi ajută să uite pentru câteva clipe de această situație deloc plăcută. De asemenea, am ajutat persoane care nu aveau încălțăminte pentru anotimpul rece, iar temperaturile scad tot mai mult în această perioadă a anului”, a mai precizat Dănuț Prună.

În localitatea Bâra, voluntarii au mai oferit dulciuri pentru cei 60 de copii ai parohiei, iar zece persoane au primit încălțăminte pentru anotimpul rece. La finalul activității din această localitate, tinerii din corul Parohiei „Sfântul Vasile” au cântat colinde.

De asemenea, miercuri, 23 decembrie 2020, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au oferit daruri pentru 140 de persoane din Parohia „Buna Vestire” din orașul Giurgiu și din Parohia Singureni, din județul Giurgiu.

La Parohia „Buna Vestire” din orașul Giurgiu, voluntarii au dăruit haine și dulciuri pentru 45 de copii din trei case de tip familial: Casa „Sfântul Ioan”, Casa „Soarele” și Centrul de primire în regim de urgență a copiilor în situații dificile.

Tot în această zi, voluntarii au mers la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București, unde au oferit fructe, dulciuri, încălțăminte pentru anotimpul rece personalului angajat, precum și icoane cu Nașterea Domnului. La final, atât pacienții, cât și angajații centrului s-au bucurat de colindele interpretate de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. „Resimțim în mod foarte plăcut această acțiune și tot ceea ce fac voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului pentru noi. De aceea, am avut onoarea să le oferim ca dar și ca semn de prețuire o diplomă de mulțumire care să fie pentru întreaga echipă de la Paraclis, care vine la noi în calitate de voluntari, și să știe că îi apreciem foarte mult, că toți cei prezenți îi consideră ca membri din familia lor. Le transmitem cele mai frumoase și mai bune gânduri de sărbători. Să le ajute Dumnezeu să facă multe lucruri frumoase și, de asemenea, să susțină activitatea de îngrijiri paliative”, a precizat Adriana Căruntu, directorul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântului Nectarie”.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au mai oferit daruri și pentru 100 de persoane nevoiașe din parohiile prahovene Hătcărău și „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Ploiești. Astfel, marți, 22 decembrie 2020, 20 de copii din Parohia Hătcărău, care provin din familii defavorizate, au primit cadouri, iar un elev a primit un calculator pentru a participa la cursurile școlare desfășurate on‑line.

În continuare, voluntarii au vizitat persoanele cu deficiențe din Asociațiile nevăzătorilor și surzilor din Ploiești.

Toate acțiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru.