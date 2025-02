Ajutor în sezonul rece pentru familii din satul Lacu Turcului

Trei familii din satul Lacu Turcului, județul Ilfov, au primit sâmbătă, 15 februarie, din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale o mașină de spălat rufe, iar gospodăria în care locuiau cu toții a fost racordată la apă curentă. În același sat, un bătrân a primit lemne de foc pentru a trece cu bine de această perioadă. Acțiunea umanitară a făcut parte din campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”.

În gospodăria din satul Lacu Turcului în care locuiesc cele trei familii se numără și patru copii. Dacă în urmă cu două săptămâni nu aveau acces la apă curentă, prin implicarea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale, s-a reușit racordarea la rețeaua de apă și a fost achiziționată o mașină de spălat rufe pentru a le veni în ajutor și a îmbunătăți condițiile de trai, ne-a transmis Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Na­ționale.

În același sat, un bătrân singur care locuiește într-un vagon a primit lemne de foc pentru a trece cu bine de perioada rece.

„Prin implicarea noastră, problema lipsei apei curente a fost soluționată, iar pe lângă racordarea la rețeaua de apă am oferit și o mașină de spălat esențială pentru aceștia. Totodată, am venit în ajutorul unui bătrân singur, care avea nevoie de sprijin pentru a trece cu bine peste perioada rece. Locuind într-un vagon acesta se confruntă cu dificultăți majore, iar prin oferirea de lemne de foc am reușit să îi asigurăm condiții mai bune de trai. Vom continua să fim alături de cei aflați în nevoie, oferindu-le ajutor concret și constant, acolo unde este cel mai necesar. În comunitățile vizitate până în prezent am constatat că, în fiecare dintre ele, aproximativ 10 familii au nevoie de sprijin. Prin solidaritate, implicarea autorităților locale și sprijinul preotului din comunitate putem contribui la rezolvarea acestor situații și la îmbună­tă­țirea condițiilor de viață ale celor aflați în nevoie”, ne-a transmis Dănuț Prună.

Acțiunea are rolul de a oferi pe termen lung facilitarea accesului copiilor la educație și asigurarea unui trai decent. „Mulțumim voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale care au fost din nou alături de noi în încercarea de a ajuta persoanele cu nevoi speciale din localitatea noastră. Este esen­țial să perseverăm în sprijinul pe care îl oferim, deoarece prin ajutorul nostru le oferim oamenilor spe­ran­ță”, a spus părintele Dragoș Ioniță, preotul paroh al bisericii din satul Lacu Turcului.

Până în prezent, această amplă inițiativă social-filantropică a fost implementată în 22 de județe din România prin intermediul a peste 550 de acțiuni umanitare, fiecare având un impact semnificativ asupra comunităților sprijinite.